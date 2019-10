Ông Trump: Cần trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ, thậm chí còn hơn thế nữa

Ngày 9-10, Thổ Nhĩ Kỳ đã mở một chiến dịch quân sự ở bắc Syria chống lại chống lại các nhóm người Kurd ở Syria, tuyên bố rằng chiến dịch này nhằm mục đích dọn sạch "khủng bố" ở khu vực biên giới và thiết lập một "vùng an toàn" để người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể trở về, đài Sputnik đưa tin.



Nói chuyện với các nhà báo hôm 9-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông "đồng ý về các biện pháp trừng phạt" đối với Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Ankara khởi động chiến dịch nói trên. Ông nói thêm rằng cần một thứ gì đó "còn khó khăn hơn cả trừng phạt" để tương xứng với điều mà Thổ Nhĩ Kỳ vừa làm.



Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông "đồng ý về các biện pháp trừng phạt" đối với Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Ankara khởi động một cuộc tấn công quân sự ở phía bắc Syria. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ tiết lộ rằng Washington đã chuyển các tay súng nguy hiểm thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giao tự xưng (IS) ra khỏi các nhà tù ở miền bắc Syria trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ đang tấn công vào khu vực này.



"Chúng tôi đã đưa một lượng lớn phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nguy hiểm nhất ra ngoài khu vực. Chúng tôi sẽ đưa họ đến nhiều vị trí khác nhau, nhưng an toàn", ông Trump cho biết.



Ông Trump cũng đề cập rằng sự can dự của Mỹ vào Trung Đông là "sai lầm tồi tệ nhất".



"Sai lầm tồi tệ nhất mà Mỹ từng mắc phải theo quan điểm của tôi là can thiệp vào Trung Đông. Chúng tôi đang kiểm soát các khu vực, chúng tôi đang làm những công việc mà các quốc gia khác nên làm. Thẳng thắn mà nói, chúng tôi đang làm việc mà lẽ ra châu Âu, Nga, Iran, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ, và Syria nên làm", ông Trump nói.

Sau các cuộc tấn công trên không và pháo binh vào các vị trí quân sự của dân quân người Kurd, các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã phát động một giai đoạn quân sự khác trong chiến dịch "Mùa xuân hòa bình" bằng cách tiến vào vùng lãnh thổ phía bắc Syria.



Khói đen bốc lên sau các cuộc không kích của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Getty Images

Hãng tin TASS (Nga) dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết: "Trong khuôn khổ chiến dịch 'Mùa xuân hòa bình' ở phía Đông sông Euphrates, không quân và các đơn vị chiến đấu khác đã tấn công 181 cơ sở thuộc về các tổ chức khủng bố".

Trong khi đó, hãng tin Reuters đưa tin các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã không kích trúng một nhà tù giam giữ các phần tử khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.



"Một trong các nhà tù giam giữ tù nhân IS đã trúng không kích của Thổ Nhĩ Kỳ"- hãng tin dẫn nguồn Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) - do người Kurd lãnh đạo.



Môt nhân chứng cho biết rằng đã có khoảng 40 đại diện Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF - tổ chức mà YPG là thành viên chính) đã bị giết hoặc bị thương do các cuộc tấn công của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực biên giới ở đông bắc Syria.



Trước đó cùng ngày, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố bắt đầu "Chiến dịch Mùa xuân hòa bình" ở miền bắc Syria chống lại các nhóm người Kurd và phần tử khủng bố thuộc IS. Ông Erdogan cho biết mục tiêu của chiến dịch là vô hiệu hóa các mối đe dọa khủng bố chống lại Thổ Nhĩ Kỳ và thiết lập một "vùng an toàn" trong khu vực.



Theo báo cáo của đài BBC, các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do nhóm người Kurd dẫn đầu hiện đang giam giữ ít nhất 12.000 chiến binh IS, được nghi chia đều cho bảy cơ sở nhà tù bên trong Syria gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Ước tính khoảng 4.000 người bị giam giữ được cho là người nước ngoài.



Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên NATO, coi lực lượng người Kurd ở Syria là một phần mở rộng của đảng Công nhân Kurd (PKK) và liệt nhóm này vào danh sách các tổ chức khủng bố và lực lượng chiến binh người Kurd ở Syria (YPG) là cánh vũ trang của nhóm trên.