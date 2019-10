Ông Trump đắn đo hai lựa chọn rút hay để lại quân ở Syria

Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ việc giữ một lượng nhỏ binh sĩ ở miền Đông Syria để chống nhóm khủng bố tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), tờ The New York Times dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ ngày 21-10 cho biết.

Theo The New York Times, nếu Tổng thống Trump quyết định để lại vài trăm binh sĩ ở miền Đông Syria thì đây là lần thứ hai kể từ đầu năm nay ông đã hủy quyết định trên thực tế rút toàn bộ binh sĩ Mỹ khỏi Syria.



Lính Mỹ ngồi trên xe bọc thép ở Manbij, Syria. Ảnh: AP

Nguồn tin của tờ báo Mỹ cho biết kể từ tuần trước, Tổng thống Trump đã suy nghĩ về việc để lại khoảng 200 lính đặc nhiệm ở đông bắc Syria chống khủng bố. Tờ The New York Times thêm rằng binh sĩ Mỹ sẽ được bố trí dọc biên giới với Iraq, bên ngoài vùng an toàn mà Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã thống nhất.

Theo The New York Times, bên cạnh mục tiêu chính là ngăn chặn sự hồi sinh của IS ở Syria hoặc ở nước láng giềng Iraq thì việc quan trọng với Mỹ bây giờ là hỗ trợ người Kurd duy trì quyền kiểm soát các mỏ dầu ở phía đông.

Ba đại diện của chính quyền Mỹ và Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận rằng các chính trị gia cấp cao và các chỉ huy của Mỹ đã thảo luận về một kế hoạch như vậy.

Theo The New York Times, ông Trump do dự giữa hai lựa chọn hoặc đạt được mục tiêu cuối cùng, đưa binh sĩ Mỹ từ Syria về nhà và kết thúc chiến tranh hoặc đảm bảo việc tiếp tục ngăn chặn và làm suy yếu IS.

Theo một số quan chức, ông Trump có thể lập luận rằng việc triển khai một lượng nhỏ binh sĩ này là phương án hợp lý để đảm bảo an ninh trong khu vực và ở Mỹ mà không phá vỡ cam kết của ông.

Bình luận về khả năng để lại một lượng nhỏ binh sĩ ở miền Đông Syria, Nhà Trắng nói rằng điều này không thể hiện sự thay đổi trong chính sách bởi vì mục tiêu chính của việc rút quân là bảo vệ người dân.

Tổng thống Trump ngày 7-10 cho biết Mỹ bắt đầu rút binh sĩ khỏi miền đông bắc Syria. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper ngày 13-10 cho hay Washington sẽ rút thêm 1.000 binh sĩ khỏi Syria.

Hôm 9-10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thông báo mở chiến dịch Mùa xuân hòa bình ở miền Bắc Syria. Chiến dịch này nằm trong mục tiêu xóa sổ những kẻ khủng bố và lực lượng tay súng người Kurd ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria và lập ra một vùng an toàn để tái định cư khoảng 3,6 triệu người tị nạn Syria.

Mỹ hoàn tất rút quân khỏi tỉnh Aleppo, Raqqa ở Syria

Mỹ đã hoàn tất việc rút quân khỏi tỉnh Aleppo và Raqqa ở miền Bắc Syria, theo đài al-Mayadeen của Lebanon ngày 20-10.

Các nguồn tin riêng của al-Mayadeen hôm 20-10 xác nhận việc Mỹ đã hoàn tất việc rút quân khỏi hai tỉnh Aleppp và Raqqa ở miền Bắc Syria. Nguồn tin cho biết một đoàn xe quân sự gồm 60 chiếc đã rời khỏi sân bay Sarrin, nằm phía đông bắc thủ phủ tỉnh Aleppo.

Al-Mayadeen cũng đưa tin binh sĩ Mỹ đã đốt bỏ các tài liệu của họ trước khi rút khỏi căn cứ Ayn al-Arab (còn gọi là Kobani), đóng tại tỉnh Aleppo gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.



Thành viên SDF đứng gác khi một xe quân sự Mỹ rút khỏi căn cứ ở miền Bắc Syria hôm 20-10. Ảnh: AFP

Báo cáo cho biết thêm binh sĩ Mỹ được hai trực thăng hộ tống đã đi vào trại tị nạn al-Hawl thuộc tỉnh Hasakah, đông bắc Syria.

Báo cáo không tiết lộ tại sao binh sĩ Mỹ hiện diện tại khu trại. Khu trại al-Hawl được biết là nơi trú ngụ của các thành viên gia đình của những chiến binh IS.

Một số nguồn tin truyền thông khác tiết lộ các binh sĩ Mỹ đã vận chuyển những tay súng IS bị bắt giữ từ trại al-Hawl tới Iraq.

Cũng theo al-Mayadeen, binh sĩ Pháp cũng đã rút khỏi một căn cứ ở phía bắc tỉnh Hasakah. Lực lượng Pháp đóng quân trong khu vực cùng với Mỹ và lực lượng tay súng người Kurd trong cuộc chiến chống IS.