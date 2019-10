Ông Trump: Đảng Dân chủ 'đang can thiệp bầu cử 2020 và 2016'

Tổng thống Donald Trump đã tiếp tục vùi dập những nỗ lực của đảng Dân chủ để luận tội ông, lần này cáo buộc đảng này tiếp tục can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016, đài RT đưa tin.



"Đảng Dân chủ không chỉ đang can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020, mà họ còn tiếp tục can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016. Họ nên dừng lại" - ông Trump đã viết trên Twitter hôm 5-10.



Ông Trump cho rằng đảng Dân chủ không chỉ đang can thiệp bầu cử năm 2020 mà còn cả chiến dịch năm 2016. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ nói rằng cuộc điều tra luận tội chống lại ông xoay quanh những cáo buộc mà ông gây áp lực cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đòi mở lại một cuộc điều tra tham nhũng đối với các giao dịch kinh doanh của con trai cựu Phó Tổng thống Joe Biden, đối thủ của ông trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020 là giả mạo và là một phần "cuộc săn phù thủy" chống lại ông.



Khi cố ý đề cập rằng đảng Dân chủ đang tiếp tục can thiệp bầu cử năm 2016, ông Trump ngụ ý cho rằng đảng này đang nổ lực luận tội ông nhằm đánh lạc hướng sự chú ý vào cuộc điều tra của Tổng chưởng lý William Barr nhắm vào Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) và Cục Điều tra Liên bang (FBI).

Ông Trump đã cáo buộc các cơ quan tình báo Mỹ đã cài cắm gián điệp vào chiến dịch năm 2016 của ông và lạm dụng FISA (lệnh theo dõi tình báo nước ngoài) để giám sát đối với phụ tá chiến dịch của mình.

Tổng thống Trump hy vọng cuộc điều tra này của Bộ Tư pháp sẽ làm mất uy tín các cuộc điều tra trước đó mà CIA và FBI mở ra nhắm vào cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ do công tố viên đặc biệt Mueller thực hiện.