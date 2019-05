Ông Trump thừa nhận Nga giúp ông đắc cử tổng thống?

Tờ Politico đưa tin ngày 30-5 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải một tweet thừa nhận Nga đã giúp mình giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2016 trước đối thủ là bà Hillary Clinton của Đảng Dân chủ.

"Nga, Nga, Nga! Đó là tất cả những gì mọi người nghe nhắc đến ngay từ đầu của cuộc điều tra săn phù thủy này. Và bây giờ nó đã biến mất vì việc Nga giúp tôi đắc cử chẳng liên quan gì đến tôi."



Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phóng viên ngày 30-5. Ảnh: EPA.

Đối với một tổng thống từ trước đến nay luôn bác bỏ cáo buộc Nga can thiệp bầu cử ba năm trước, việc thừa nhận ông đắc cử nhờ sự giúp đỡ của Nga đã khiến nhiều người và giới truyền thông sửng sốt, theo tờ The Guardian. Đặc biệt ngay sau khi cuộc điều tra của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller khép lại một ngày trước đó.

Tuy nhiên, chưa đầy một tiếng sau đó, ông Trump một lần nữa bác bỏ việc Nga giúp đỡ trong cuộc tranh cử năm 2016.

"Không, Nga không giúp tôi đắc cử. Mọi người biết ai đã giúp tôi trúng cử không? Là chính tôi. Nga không giúp tôi gì cả" - ông Trump phát biểu trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng.

Trong bài phát biểu công khai đầu tiên ngày 29-5 về cuộc điều tra kéo dài 22 tháng, ông Mueller khẳng định "chính phủ Nga hiểu rằng họ sẽ được hưởng lợi nếu ông Trump trở thành tổng thống và đã làm việc để đảm bảo kết quả đó".

Bản báo cáo của ông Mueller còn nói rằng "chính phủ Nga đã can thiệp bầu cử năm 2016 một cách hệ thống và hiệu quả". Bên cạnh đó, bản báo cáo còn nêu chi tiết ít nhất 10 trường hợp có khả năng cản trở công lí của Tổng thống Trump cũng như chiến dịch tranh cử của ông ấy.

Ông Mueller đã nói thẳng về câu hỏi còn bỏ ngỏ là lý do tại sao báo cáo của ông không khuyến nghị rằng Tổng thống Trump nên bị truy tố vì cản trở công lý do đã can thiệp vào cuộc điều tra của ông.

"Chúng tôi không khẳng định liệu ông Trump có phạm tội hay không", ông Mueller cho biết. Giải thích về việc này, ông Mueller nói chính sách của Bộ Tư pháp không cho phép buộc tội một tổng thống đương nhiệm. "Vì vậy, buộc tội tổng thống không phải là một lựa chọn mà chúng tôi cân nhắc", ông nói. Trong bài phát biểu kéo dài khoảng chín phút, ông Mueller cũng lưu ý rằng "nếu chúng tôi tin rằng tổng thống rõ ràng không phạm tội, chúng tôi sẽ nói ra".

Điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ khép lại, ông Mueller từ chức (PLO)- Công tố viên đặc biệt Robert Mueller chính thức khép lại cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016 và tuyên bố từ chức "để trở về cuộc sống cá nhân".