Ông Trump: Tôi có thể sa thải ông Mueller nhưng đã không làm

Ngày 18-4, Bộ Tư pháp Mỹ công bố báo cáo dày 448 trang có biên soạn lại của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller về cuộc điều tra độc lập khả năng Nga thông đồng với đội tranh cử của ông Donald Trump can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 theo hướng có lợi cho ông. Bản gốc không biên soạn lại dự kiến sẽ được Quốc hội Mỹ công bố tháng tới.



Báo cáo không kết luận Tổng thống Trump hay đội tranh cử của ông vi phạm thông đồng với Nga can thiệp bầu cử, dù thế ông Trump có thể vi phạm cản trở cuộc điều tra. Theo báo The New York Times và hãng tin AP, báo cáo nói ông Trump đã cố kiểm soát cuộc điều tra Nga và cố gắng sa thải ông Mualler khỏi vị trí lãnh đạo điều tra.



Theo New York Times, khi ông Jeff Sessions – là Bộ trưởng Tư pháp Mỹ thời điểm cuộc điều tra chuẩn bị bắt đầu – thông báo với ông Trump là có một công tố viên đặc biệt được bổ nhiệm vào tháng 5-2017. Khi đó ông Trump đã hết sức tức giận và có nói rằng coi như nhiệm kỳ tổng thống của ông đã bị phá hủy.



“Đây là điều tồi tệ nhất từng xảy ra với tôi”, ông Trump nói với ông Sessions thời điểm đó.



Báo cáo điều tra nói Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cố kiểm soát cuộc điều tra Nga và cố gắng sa thải Công tố viên đặc biệt Robert Mueller (phải). Ảnh: AP



Sau đó ông Trump bắt đầu tìm cách đẩy ông Mueller ra khỏi cuộc điều tra, nhưng bị cấp dưới ngăn lại. Tháng 6-2017, ông Trump chỉ đạo ông Donald F. McGahn II – một luật sư Nhà Trắng tìm cách gạt ông Mueller ra khỏi cuộc điều tra, nhưng ông McGahn không đồng ý. Ông McGahn nói rằng nếu ông bị ép phải thực hiện chỉ đạo của ông Trump thì ông từ chức còn hơn.

Hai ngày sau, ông Trump yêu cầu một cố vấn khác, ông Corey Lewandowski nói ông Sessions chấm dứt cuộc điều tra. Ông Lewandowski không muốn, vì thế ông đẩy nhiệm vụ này cho một đồng nghiệp khác là ông Rick Dearborn. Ông Dearborn cũng “không thoải mái với nhiệm vụ này và không làm theo”.

Ngay trong ngày 18-4 ông Trump lên Twitter nói với quyền hành pháp của mình ông có thể sa thải bất kỳ ai liên quan vụ điều tra Nga của Văn phòng Công tố viên đặc biệt nếu ông muốn. Hay nói cách khác nếu muốn sa thải ông Mueller thì ông hoàn toàn có thể làm thế, nhưng ông đã không làm thế.

“Tôi có quyền chấm dứt toàn bộ Cuộc Săn lùng Phủ thủy nếu tôi muốn. Tôi có thể sa thải bất kỳ ai, kể cả ông Mueller, nếu tôi muốn. Tôi đã chọn không làm thế. Tôi có quyền sử dụng Đặc quyền Hành pháp. Nhưng tôi đã không dùng!”, ông Trump viết trên Twitter chiều 18-4.