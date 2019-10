Phần Lan ngừng bán vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ vì chiến dịch ở Syria

EU lên án và yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ dừng chiến dịch, bày tỏ nghi ngờ về mục tiêu thiết lập vùng an toàn mà Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker nói rằng Ankara đừng mong đợi EU sẽ trả đồng tiền nào cho khu vực này, theo đài RT. Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đánh giá tình hình một cách toàn diện để các hành động của Ankara không phá hủy tiến trình hòa bình ở Syria. Pháp và Anh đã kêu gọi một cuộc họp bất thường của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để đánh giá tình hình Syria vào ngày 10-10. Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian nói rằng các hành động của Thổ Nhĩ Kỳ đang gây nguy hiểm cho an ninh của liên minh chống IS và các nỗ lực nhân đạo. Trong khi đó, Ngoại trưởng Hà Lan Stef Blok lên án chiến dịch và triệu tập phái viên của Ankara về vấn đề này. Ai Cập hối thúc Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngăn mọi nỗ lực chiếm đóng lãnh thổ Syria, kêu gọi một cuộc họp khẩn của Liên đoàn Ả Rập. Các nước Saudi Arabia, Bahrain, Iran và các quốc gia khác cũng có phản ứng tương tự.