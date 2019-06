Phong trào chống dự luật dẫn độ Hong Kong ngày càng gay cấn

Quốc tế lên tiếng về biểu tình Hong Kong Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng TQ và Hong Kong sẽ có thể giải quyết vấn đề này vì cộng đồng quốc tế kêu gọi quyền lợi của người biểu tình phải được tôn trọng. Liên minh châu Âu (EU) cũng tuyên bố quyền con người phải được bảo vệ ở Hong Kong. “Những ngày qua, người dân Hong Kong đã thực hiện quyền cơ bản của mình là phát biểu một cách tự do và hòa bình. Những quyền này phải được bảo vệ” - The Guardian dẫn lời tuyên bố của Bộ Ngoại giao EU. Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Anh, bà Theresa May, cũng kêu gọi quyền và sự tự do ở Hong Kong được ký kết trong hiệp ước năm 1984 phải được tôn trọng. Trong khi đó, chính phủ Úc thể hiện lo ngại về đề xuất luật dẫn độ và ủng hộ quyền biểu tình ôn hòa cũng như thúc giục sự kiềm chế từ mọi phía.