Sau 2 tai nạn liên quan máy bay 737: Nhiều câu hỏi với Boeing

Chỉ trong vòng 6 tháng, hãng Boeing lại phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi sau vụ rơi máy bay của hàng không Ethiopian Airlines (ngày 10-3) và Lion Airs (tháng 10-2018).

Như đã thông tin, tất cả 157 người trên chuyến bay của hãng hàng không Ethiopian Airlines đã thiệt mạng khi máy bay rơi vài phút sau khi cất cánh vào ngày 10-3. Vụ việc tương tự như trường hợp chuyến bay của hãng Lion Air rơi vào tháng 10 năm ngoái làm 189 người chết.

Cả hai hãng đều sử sụng máy bay mới nhất là Boeing 737 MAX 8 và đều rơi sau khi cát cánh vài phút.



Hành trình dự kiến của chuyến bay xấu số thuộc hãng Ethiopian Airlines (Ảnh: CNN)

Hai vụ tai nạn vẫn đang được điều tra và Boeing đã không đưa ra bằng chứng nào cho thấy hai sự cố có liên quan. Sự giống nhau có thể là một sự trùng hợp.



Ông Aboulafia nói thêm rằng nếu nhà sản xuất, hãng hàng không hoặc khách hàng lo ngại nhiều hơn về sự an toàn của 737 MAX 8, Boeing có thể phải tạm thời "trùm mền" các máy bay mới hoặc ngưng giao các sản phẩm máy bay.

Cựu chủ tịch điều hành an toàn hàng không của Hiệp hội Phi công Hàng không Mỹ, John Cox, cho biết: “Có hàng loạt câu hỏi đặt ra nhưng vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng".

Một số quan chức quốc gia và ngành hàng không đang chờ câu trả lời. Trung Quốc vào sáng ngày 11-3 đã ra lệnh hạ cánh những chiếc máy bay 737 Max và hãng hàng không Cayman Airlines cho biết họ đang hạ cánh hai máy bay 737 Max mới của mình.

Mặc dù "còn quá sớm để khẳng định về vụ tai nạn", nhưng ông Aboulafia nói rằng điều đó hầu như chưa ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận của Boeing.

Chiếc máy bay của Ethiopia đã bay chỉ trong khoảng 1.400 giờ trước khi bị rơi, và hãng hàng không Etopian có hồ sơ an toàn bay tốt.

Trước đó, vụ tai nạn của Lion Air tháng 10 được cho là do dữ liệu bị lỗi, cho thấy mũi bị nghiêng cao hơn so với trước. Hệ thống an toàn mới được cài đặt trong mặt phẳng 737 MAX 8 tự động kéo mũi máy bay xuống nếu dữ liệu cho thấy nó trong tình trạng nguy hiểm.



Chiếc Boeing 737 MAX 8 của Lion Air hoàn toàn mới lao xuống biển Java tháng 10-2018 (Ảnh: Business Insider)

Theo báo The New York Times, để cạnh tranh với các đối thủ thì Boeing tập trung xây dựng động cơ hiệu quả hơn, nhưng động cơ Max lớn hơn các phiên bản trước.

Nhằm giải quyết thách thức kỹ thuật này, Boeing đã cập nhật phần mềm cho hệ thống điều khiển chuyến bay. Sau vụ tai nạn của Lion Air, một số cơ quan hàng không Mỹ cho rằng sự thay đổi này chưa được giải thích thỏa đáng cho các phi công.