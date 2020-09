Một tàu chở gia súc đang thực hiện hải trình đến Trung Quốc thì gặp nạn ở biển Hoa Đông khiến 42 trong tổng số 43 người trên mất tích, hãng tin AP cho hay.

Sáng 2-9, tàu Gulf Livestock 1 gọi điện cho lực lượng cứu hộ hàng hải Nhật để yêu cầu hỗ trợ. Lúc này, tàu đang ở trên biển Hoa Đông, phía tây đảo Amami Oshima (tây nam Nhật). Nguyên nhân vụ tai nạn được cho là do hoàn lưu siêu bão Maysak gây thời tiết xấu.

Sáng 3-9, lực lượng cứu hộ cho biết một thủy thủ người Philippines đã được cứu hộ thành công trong đêm 2-9 sau khi máy bay P-3C của Nhật phát hiện ông này mặt áo phao và ra tín hiệu cầu cứu khi lênh đênh giữa biển.

Vẫn còn 42 người khác trên tàu Gulf Livestock 1 mất tích, bao gồm 38 thủy thủ người Philippines, hai người Úc và hai người New Zealand.



Lực lượng cứu hộ Nhật phát hiện và cứu thành công một thủy thủ người Philippines trong đêm 2-8. Ảnh: AP

Ông Yuichiro Higashi thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật cho biết sức khỏe người đàn ông Philippines được cứu vẫn ổn định. Thủy thủ này kể lại rằng con tàu đã bị lật trước khi chìm.

Ông Higashi cho biết hiện tại, tâm bão đã đi xa khu vực tàu Gulf Livestock 1 gặp nạn và thời tiết đã tốt lên, thuận lợi hơn cho hoạt động tìm kiếm cứu hộ.

Tàu Gulf Livestock 1 (treo cờ Panama) có trọng tải gần 12.000 tấn, chở theo hơn 5.800 con bò đã khởi hành từ TP Napier (New Zealand) hôm 14-8, hướng tới cảng Kinh Đường, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc).



Tàu hàng Gulf Livestock 1 trước khi gặp nạn. Ảnh: NEW ZEALAND HERALD

Ông Damien O'Connor, quan chức lãnh đạo ngành nông nghiệp New Zealand, cho biết ông đã được báo cáo về vụ tai nạn. Ông "rất hy vọng tất cả mọi người trên tàu đều an toàn" và trấn an người nhà các thủy thủ rằng quá trình cứu hộ vẫn đang tiếp diễn, theo đài Radio New Zealand.

Ông O'Connor cũng cho biết Bộ Công nghiệp cơ bản, cùng với Bộ Ngoại giao và ngoại thương New Zealand, sẽ tiếp tục theo dõi tình hình.

Theo Radio New Zealand, hồi tháng 7, hải quân Philippines đã một lần cứu hộ tàu Gulf Livestock 1 khi con tàu bị hỏng động cơ trong vùng biển gần nước này. Sau khi được hỗ trợ, tàu đã tiếp tục hành trình đến Úc một cách an toàn.

Bộ Ngoại giao và ngoại thương Úc cũng thông báo đã liên hệ với phía Nhật để thực hiện các thủ tục bảo hộ công dân. Vì quy định về bảo mật thông tin, bộ này từ chối bình luận thêm về vụ tai nạn, theo kênh 7News (Úc).



Ảnh mây vệ tinh của NASA về hoàn lưu bão Maysak hôm 2-9.

Siêu bão Maysak hình thành ở tây Thái Bình Dương và ảnh hưởng đến nhiều khu vực trên đất liền ở Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc và Triều Tiên.

Theo chuyên trang theo dõi thời tiết AccuWeather, sức gió vùng gần tâm bão đã có lúc lên tới 259 km trên giờ và Maysak được coi là cơn bão lớn nhất trong khu vực kể từ đầu năm 2020 đến nay.