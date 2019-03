Thủ tướng May sẽ từ chức nếu Anh ra khỏi EU

Văn phòng chính phủ Anh hôm 28-3 xác nhận Thủ tướng Theresa May sẽ từ chức "sớm hơn dự định" một khi thỏa thuận Brexit được thông qua, hãng thông tấn Spuknit đưa tin.



Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố sẽ từ chức nếu Brexit được thông qua. Ảnh:REUTERS



Tuyên bố được đưa ra tại cuộc gặp nhóm nghị sĩ hàng đầu của đảng Bảo thủ, được gọi là “Ủy ban 1922”. Các trích đoạn bài phát biểu của bà May cũng đã được gửi cho các nhà lập pháp của đảng trước đó trong ngày.



"Đây là thời gian thử nghiệm cho đất nước và đảng của chúng ta. Chúng ta sắp ở đó. Chúng ta gần như đã sẵn sàng để bắt đầu một chương mới và xây dựng tương lai tươi sáng hơn. Phần tôi, tôi đã chuẩn bị rời bỏ công việc này sớm hơn dự định để làm những gì phù hợp với đất nước và đảng của chúng ta", Sputnik trích bài phát biểu của Thủ tướng May nêu rõ.

Theo Thủ tướng May, bà sẽ thực hiện lời hứa thuyết phục các nghị sĩ phản đối trong Đảng Bảo thủ ủng hộ thỏa thuận Brexit mà bà đã theo đuổi hơn 2 năm qua. Sau đó, người kế nhiệm tiếp tục đảm nhận tiến trình đàm phán với Liên minh châu Âu (EU) trong tương lai.

Bà cũng không nói rõ chính xác thời điểm có thể ra đi, song một nghị sĩ khác trong đảng cho hay “ngày từ chức sẽ diễn ra sớm”, theo báo The Guardian.

Trước đó, kênh truyền hình ITV đưa tin Thủ tướng May hôm 24-3 cũng tuyên bố với các nghị sĩ ủng hộ Brexit rằng bà sẽ từ chức nếu họ bỏ phiếu thông qua thỏa thuận rời khỏi EU, vốn 2 lần bị Hạ viện bác bỏ trước đó. Theo nhà báo chuyên theo dõi chính trị Robert Peston của ITV, bà May đã thông báo ý định này ông Boris Johnson, Iain Duncan Smith, Steve Baker, Jacob Rees-Mogg, David Davis và một số người khác tại tư dinh ở quê nhà Chequers.



Trong khi đó, phát biểu trên kênh truyền hình Sky News ngày 25-3, Bộ trưởng Việc làm và Hưu trí Anh Amber Rudd cho rằng Thủ tướng May không nên từ chức trước sự chỉ trích từ chính đảng Bảo thủ của bà về cách bà xử lý vấn đề Brexit.

Bà Rudd nhấn mạnh: "Tôi nghĩ Thủ tướng đang làm điều đúng đắn, nghĩ về lợi ích quốc gia, về đất nước này và nỗ lực chấm dứt tình trạng hỗn loạn hiện nay bằng cách để thỏa thuận được thông qua". Theo bà Rudd, Thủ tướng May vẫn đang nỗ lực để thỏa thuận Brexit của bà được Hạ viện thông qua trong tuần này.



Thủ tướng May vẫn đang nỗ lực để thỏa thuận Brexit của bà được Hạ viện thông qua. Ảnh minh họa

Ngay sau tuyên bố của bà May, nhân vật chống đối mạnh nhất trong nội bộ đảng Bảo thủ là cựu Ngoại trưởng Boris Johnson đã phát tin với báo giới cho biết ông này sẽ ủng hộ bản thoả thuận Brexit.

Một loạt nghị sĩ chống đối khác của đảng Bảo thủ cũng cho biết sẽ thay đổi quan điểm và theo báo The Guardian, tính đến nửa đêm ngày 27-3, đã có ít nhất 25 nghị sĩ đảng Bảo thủ chuyển sang ủng hộ thoả thuận Brexit của bà May.

Trước đó cùng ngày, các nghị sĩ Anh đã tổ chức một cuộc bỏ phiếu không ràng buộc đối với một loạt các lựa chọn Brexit chỉ hai ngày sau khi họ ủng hộ một sửa đổi cho phép họ kiểm soát chương trình nghị sự của quốc hội.

Liên minh châu Âu đã đồng ý gia hạn Điều 50, do đó, trì hoãn Brexit cho đến ngày 22 tháng 5, với điều kiện Hạ viện phê chuẩn thỏa thuận "ly hôn" trong tuần này. Nếu các nhà lập pháp Anh chọn không ủng hộ thỏa thuận, thời hạn sẽ chỉ kéo dài đến ngày 12-4.



Thư ký Brexit Steve Barclay tuyên bố trước đó rằng chính phủ đã lên kế hoạch yêu cầu Hạ viện họp vào ngày 29-3 này, trong nỗ lực đạt được thỏa thuận trong một cuộc bỏ phiếu khác.

Thủ tướng May, đang đối mặt với áp lực từ chức ngày càng tăng, lên cầm quyền tháng 7-2016 thay cựu Thủ tướng David Cameron và là nữ thủ tướng thứ 2 của "xứ sở sương mù" sau bà Margaret Thatcher. Bà May khởi động tiến trình nước Anh rời khỏi EU, kịch hoạt Điều khoản 50 vào tháng 3/2017. Trong hơn 2 năm thúc đẩy Brexit, bà May đã chứng kiến 29 bộ trưởng từ chức, con số chưa từng có trong lịch sử.