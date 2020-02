Tờ South China Morning Post dẫn nguồn Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc ghi nhận tính đến 6 giờ sáng 17-2, có 1.670 người tử vong vì bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona mới (tên chính thức là COVID-19) gây ra, 69.278 ca nhiễm. Như vậy, so với ngày 16-2, số ca tử vong giữ nguyên.



Các cơ quan y tế cũng cho biết có 9.467 bệnh nhân đã được xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính với COVID-19, tăng 1.326 người so với ngày 16-2.



Hiện số ca tử vong bên ngoài đại lục đã lên đến năm ca. Ca mới nhất vừa được xác nhận ở Đài Loan chiều ngày 16-2. Nạn nhân là một người đàn ông 60 tuổi, gần đây không đi du lịch nước ngoài và đã mắc sẵn bệnh tiểu đường và viêm gan B. Đây cũng là ca tử vong đầu tiên ở Đài Loan trong tổng số 20 ca nhiễm đã được xác nhận ở vùng lãnh thổ này.

Bốn trường hợp tử vong còn lại bao gồm một ở Philippines vào ngày 2-2, một ở đặc khu Hong Kong vào ngày 4-2, một ở Nhật vào ngày 13-2 và một ở Pháp vào ngày 15-2.



Các bác sĩ làm việc tại bệnh viện Chữ thập đỏ Vũ Hán (Ảnh chụp ngày 26-1). Ảnh: AFP

Hai mẹ con Trung Quốc quyên góp gần một triệu USD phòng, chống dịch



Theo tờ China Daily ngày 16-2, hai mẹ con giấu tên ở tỉnh Giang Tô đã quyên góp số tiền một triệu USD nhằm hỗ trợ công tác đẩy lùi virus COVID-19. Người mẹ giấu tên chia sẻ bà đã có một sự nghiệp thành công do chính sách mở cửa của Trung Quốc. Do đó, bà muốn đóng góp vào cuộc chiến chống dịch bệnh.

Người dân địa phương chia sẻ người mẹ nói trên hiện là Giám đốc một công ty chuyên sản xuất vật liệu tổng hợp cho các thiết bị gia dụng.

Trong một trường hợp tương tự trước đó, một công nhân xây dựng 30 tuổi tên Gong Dafei đã quyết định quyên góp tất cả tiền lương của mình cho bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn ở Vũ Hán sau khi anh hoàn thành tham gia xây dựng công trình này.

Một cậu bé 9 tuổi khác tên Ma Yunhu ở Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ cũng đã quyên góp số tiền tiết kiệm khoảng 100 USD nhằm giúp đỡ bệnh viện Đa khoa Hồ Bắc chống lại COVID-19.

Số người nhiễm COVID-19 trên du thuyền Nhật tăng lên 355

Đài CNN ngày 16-2 dẫn nguồn nhà chức trách Nhật Bản cho hay có thêm 70 người trên du thuyền Diamond Princess dương tính với virus COVID-19. Như vậy, tổng sống người nhiễm COVID-19 trên du thuyền này đã lên tới 355 người. Số liệu này cũng được công bố trong lúc Mỹ và Canada chuẩn bị sơ tán một số công dân khỏi du thuyền Diamond Princess.

“Dựa trên số ca nhiễm ở mức cao trên du thuyền Diamond Princess, Bộ Y tế Mỹ phân tích thấy các hành khách và nhân viên trên tàu đang đối mặt với nguy cơ lây nhiễm cao”, thư của Đại sứ quán Mỹ gửi cho các công dân có mặt trên tàu nêu rõ.

Chính quyền Hong Kong cũng cho biết sẽ tổ chức chuyến bay sơ tán 330 công dân đặc khu này trên còn sót lại trên du thuyền.

Tương tự, Hàn Quốc thông báo nước này sẽ sơ tán công dân khỏi tàu Diamond Princess. "Chính quyền lên kế hoạch đưa các công dân Hàn Quốc này về nhà nếu họ cho kết quả âm tính với COVID-19 và muốn trở về", Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc Park Neung-hoo phát biểu hôm 16-2.

Du khách Mỹ trên tàu Westerdam tiếp tục dương tính với virus sau xét nghiệm lần hai

Hãng tin Reuters chiều 16-2 dẫn lời cơ quan chức năng Malaysia cho biết du khách Mỹ trên du thuyền MS Westerdam đã cho kết quả dương tính lần hai với sau khi kiểm tra một lần nữa ở thủ đô Kuala Lumpur. Chồng của du khách này cũng được xét nghiệm lại và vẫn cho kết quả âm tính.



Trước đó, ban quản lý du thuyền này yêu cầu tiếp tục xét nghiệm COVID-19 lần nữa đối với du khách người Mỹ 83 tuổi nói trên. Đây là hành khách đầu tiên có kết quả dương tính với COVID-19 ở trên tàu MS Westerdam, cập cảng Sihanoukville ở Campuchia từ ngày 13-2. Du thuyền này chở 1.455 hành khách và 802 thành viên thuỷ thủ đoàn.



Bộ Y tế Việt Nam: Chẩn chính công tác quản lý bệnh nhân COVID-19



Theo thông tin từ cổng thông tin điện tử Bộ Y tế Việt Nam, cơ quan này ngày 16-2 đã có công văn số đề nghị Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, sở y tế các tỉnh thành về việc chấn chỉnh công tác quản lý người bệnh nghi ngờ và người lây nhiễm COVID-19 tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Trong đó, các cơ sở trực thuộc cần nghiêm túc thực hiện và chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện rà soát công tác tiếp nhận, phân loại người bệnh theo ba nhóm trường hợp bệnh (bệnh nghi ngờ, bệnh có thể và bệnh xác định).

Việc tiến hành cách ly và quản lý chăm sóc, điều trị tại các cơ sở y tế đều phải được phân công theo đúng quy định của các địa phương trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tổ chức tiếp nhận, chẩn đoán, điều trị và quản lý người bệnh COVID-19 của Bộ Y tế.

Ngoài ra, các cơ sở y tế trực thuộc cũng cần quản lý chặt chẽ các mẫu bệnh phẩm của người bệnh, không để mất, phát tán và cho người không thuộc trách nhiệm tiếp cận với mẫu bệnh phẩm của các nhóm trường hợp nhiễm virus.

Hồ Bắc siết chặt kỷ luật để ngăn ngừa dịch

Chính quyền tỉnh Hồ Bắc hôm 16-2 đã ban hành lệnh cấm xe cộ khắp tỉnh này trong một động thái hạn chế dịch bệnh lây lan. Lệnh cấm không áp dụng với các xe cảnh sát, cứu thương, xe chở các mặt hàng thiết yếu, và các phương tiện phục vụ dịch vụ công.



Chính quyền Hồ Bắc cũng cho biết sẽ thực hiện kiểm tra sức khoẻ thường xuyên với tất cả các công dân ở địa phương này. Tỉnh này cũng tuyên bố các công ty sẽ không thể hoạt động trở lại nếu không được cho phép.

Bên cạnh siết chặt quản lý phương tiện giao thông, tỉnh Hồ Bắc cũng ban hành một loạt quy định về tăng cường quản lý nhằm kiểm soát dịch bệnh lây lan và đẩy lùi dịch.



Các quy định mới bao gồm áp dụng hình thức "phong tỏa quản lý" đối với đơn vị khu dân cư (ở thành thị) và thôn làng (ở nông thôn). Theo đó, toàn bộ làng xã, khu dân cư, tiểu khuna, điểm cư dân,... của tất cả địa phương thuộc tỉnh Hồ Bắc phải thực thi biện pháp quản lý nghiêm ngặt 24/24 theo hình thức này.

Phương tiện và người ra vào các khu dân cư sẽ được quản lý nghiêm ngặt và không cho phép ra vào ngoài những trường hợp cần thiết. Các hộ gia đình cũng bị hạn chế tối đa việc rời khỏi nơi cư trú.

Dược phẩm cùng nhu yếu phẩm sinh hoạt sẽ được cung cấp theo hình thức thu mua, phân phối tập trung. Các địa điểm kinh doanh được yêu cầu trang bị thiết bị kiểm tra thân nhiệt đúng quy chuẩn và kiểm soát lượng người.