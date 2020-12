Hãng tin Sputnik ngày 23-12 cho biết Nhà Trắng vừa công bố thêm một loạt lệnh ân xá mới của Tổng thống Donald Trump, bao gồm doanh nhân bất động sản Charles Kushner - bố chồng của con gái ông - cô Ivanka Trump.

Ông Kushner từng bị truy tố tại New Jersey hồi thập niên 2000 vì tội trốn thuế, giả mạo nhân chứng và đóng góp cho chiến dịch bất hợp pháp và phải ngồi tù trong hai năm, từ 2004 đến 2006.

Bố ruột của cậu con rể Jared Kushner đã thừa nhận 16 tội danh trốn thuế, một tội danh trả đũa nhân chứng liên bang và tội nói dối Ủy ban Bầu cử Liên bang.



Ông Charles Kushner - bố chồng cô Ivanka Trump. Ảnh: INSIDER

Ngoài ông Kushner, Tổng thống Trump còn ký lệnh ân xá cho hai đồng minh thân thiết của mình là ông Roger Stone và Paul Manafort. Cả hai đều bị công tố viên đặc biệt Robert Mueller truy tố, đưa ra xét xử và kết nhiều tội danh.

Ông Stone là chuyên gia tư vấn chính trị và là đồng minh thân thiết, quen biết lâu năm với ông Trump. Trong khi đó, Paul Manafort là cựu quản lý chiến dịch tranh cử tổng thống cho ông Trump vào năm 2016, theo Sputnik.

Trước đó, ông Stone đã bị kết án bảy tội danh vào năm 2019 với mức án 40 tháng tù. Ông đã được Tổng thống Trump giảm án vào tháng 7 vừa rồi.



Ông Roger Stone - chuyên gia tư vấn chính trị và là đồng minh thân thiết của Tổng thống Donald Trump. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Còn ông Manafort bị kết án bảy năm tù vào năm 2019, liên quan đến các tội danh gian lận thuế. Hồi tháng 5, ông được phóng thích vì mối lo ngại về COVID-19 lây lan trong các nhà giam và hiện đang thụ án tại nhà.

Ngoài lệnh ân xá dành cho các cựu quan chức cấp cao, Tổng thống Mỹ cũng ân xá cho hơn 20 người khác, bao gồm cả những người đã thừa nhận phạm tội công nghệ cao, sở hữu vũ khí và gian lận thư tín.



Cựu quản lý chiến dịch tranh cử cho Tổng thống Trump vào năm 2016 - ông Paul Manafort rời đi sau cuộc họp tại khách sạn Four Seasons ở New York. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Trước đó một ngày, Tổng thống Trump cũng đã tuyên bố ân xá cho 15 người, bao gồm các đồng minh đảng Cộng hòa và cựu quan chức chiến dịch tranh cử năm 2016 của ông.

Quyền ân xá của ông Trump trong những ngày cuối nhiệm kỳ đang là chủ đề gây tranh cãi ở Mỹ, khi một số nguồn tin cho hay nhiều người đang "điên cuồng" vận động để được Tổng thống ban lệnh ân xá.

Các hãng truyền thông Mỹ còn tin rằng Tổng thống Trump có thể ân xá cho hàng loạt người quen như một "quà Giáng sinh".