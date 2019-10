Trực thăng Nga đáp xuống căn cứ Mỹ bỏ lại ở Syria

Ba trực thăng quân sự của Nga đã đáp xuống sân bay quân sự Tabqa, Raqqa, Syria ngày 21-10 sau khi binh sĩ Mỹ rút khỏi, theo báo The Moscow Times.

Hai chiếc trực thăng vận tải quân sự Mi-8 và một chiếc trực thăng tấn công Mi-35 đã đáp xuống sân bay Tabqa, theo video do kênh Zvezda của Bộ Quốc phòng Nga ngày 21-10.

Sân bay bị tàn phá nặng nề này lần đầu tiên được mở cửa sau sáu năm và Zvezda gọi đây là “thời khắc lịch sử”.

“Sân bay Tabqa là hành lang hàng không có vị trí chiến lược nối các TP trọng yếu ở miền bắc Syria Aleppo, Deir ez-Zor và Raqqa. Từ sân bay này mất không quá một giờ để bay tới những TP này và tất nhiên với điều kiện là đường băng phải được khôi phục”, Zvezda cho biết.



Trực thăng Mi-35 của Nga. Ảnh: SPUTNIK

Tabqa là vị trí do Mỹ chiếm đóng mới nhất mà lực lượng Nga và quân chính phủ Syria kiểm soát.



Tuần trước, một quan chức Lầu Năm Góc cho hay Mỹ đã “bàn giao” TP Manbij ở miền bắc Syria cho Nga khi cảnh sát quân sự Nga bắt đầu tuần tra khu vực.

Theo Zvezda, một quân nhân Syria bảo vệ sân bay cho biết tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) phá hủy đường băng tại căn cứ này vào năm 2014, khiến chiến đấu cơ không thể hạ cánh ở đây. Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo chiếm được căn cứ này từ tay IS năm 2017 và cho phép Mỹ triển khai binh sĩ tới đây.

Tuy nhiên, sau khi Thổ Nhĩ Kỳ phát động chiến dịch quân sự tấn công lực lượng tay súng người Kurd ở miền bắc Syria, bình sĩ Mỹ đồn trú tại Tabqa và nhiều căn cứ khác trong khu vực khẩn trương rút quân.