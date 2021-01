Ngày 6-1, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thanh minh trước lời phàn nàn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về sự thất vọng do Bắc Kinh chưa cho phép chuyên gia WHO nhập cảnh để điều tra nguồn gốc đại dịch COVID-19 ở Trung Quốc, theo hãng tin Press Trust of India (PTI).

Ngày 5-1, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết ông “rất thất vọng” khi các “các quan chức Trung Quốc vẫn chưa hoàn thành các thủ tục cần thiết cho nhóm điều tra (nguồn gốc đại dịch COVID-19) đến nước này”.

Trong cuộc họp báo ngày 6-1, khi được hỏi về phát biểu trên của ông Tedros, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh nói rằng “có thể có một số hiểu lầm về vấn đề này”.

Bà Hoa cho rằng Trung Quốc và WHO vẫn giữ “liên lạc thông suốt” với nhau. Dù vậy, để đảm bảo các chuyên gia của WHO làm việc thuận lợi ở Trung Quốc, giới chức Bắc Kinh cần chuẩn bị nhiều vấn đề liên quan.



Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh. Ảnh: SINA

Bà Hoa “hy vọng WHO có thể hiểu cho chuyện này”, giải thích thêm rằng “nếu bạn thích thăm thú những nơi khác, bạn cần nói chuyện trước với đối phương để thảo luận về ngày tháng”.

Đồng thời, giống như rất nhiều nơi khác trên khắp thế giới, các quan chức Trung Quốc đang bận rộn đối phó với các đợt bùng phát nhỏ ở các địa phương của nước này - bà Hoa thanh minh.

Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng lưu ý rằng Bắc Kinh có thể hiểu việc WHO nóng lòng muốn điều tra nguồn gốc virus SARS-CoV-2 (gây dịch COVID-19) để hiểu rõ hơn về dịch bệnh này. Phía Trung Quốc cũng thể hiện lập trường “coi trọng” cuộc điều tra này.

Do đó, chính quyền Bắc Kinh “hy vọng chi tiết (về việc đoàn chuyên gia của WHO đến Trung Quốc) có thể được xác định sớm nhất có thể” - bà Hoa nói.

Bà Hoa cũng nhắc lại lập trường của Bắc Kinh rằng Trung Quốc “muốn giúp các nghiên cứu và việc truy tìm nguồn gốc quốc tế” của đại dịch COVID-19 và “là một trong nhóm quốc gia đầu tiên hợp tác với WHO” về vấn đề này.

Bà Hoa cũng cho rằng Trung Quốc đã “trao đổi thẳng thắn” bằng “thái độ tích cực và mang tính xây dựng” với WHO về những gì giới khoa học nước này phát hiện xoanh quanh nguồn gốc COVID-19.

Lời phàn nàn hôm 5-1 của ông Tedros bị coi là một diễn biến khá bất ngờ vì Tổng Giám đốc WHO thường xuyên bị coi là “thân Trung Quốc”, thậm chí bị cáo buộc đã bao che cho chính quyền Bắc Kinh trong giai đoạn đầu bùng phát COVID-19.

Cuối năm 2019, những ca nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên được phát hiện tại TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc). Mỹ và các đồng minh của Washington liên tục gây sức ép buộc WHO điều tra về virus SARS-CoV-2 để tìm ra nguồn gốc đại dịch COVID-19, với suy đoán rằng Trung Quốc là nguồn lây dịch bệnh ra toàn thế giới.