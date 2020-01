Trung Quốc vừa lên tiếng về chuyện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu liên quan dịch virus Corona xuất phát từ Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của nước này cuối tháng 12-2019, hãng tin Reuters cho biết.



Ngày 30-1 (giờ Mỹ), Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc Zhang Jun cho biết Trung Quốc sẽ đánh giá tuyên bố của WHO.

“Chúng tôi vẫn đang ở giai đoạn cực kỳ quyết định trong chiến đấu với virus Corona. Sự đoàn kết quốc tế cực kỳ quan trọng và vì mục đích này tất cả các nước nên hành xử một cách có trách nhiệm” – ông Zhang Jun nói.

“Chúng tôi hiểu các quan ngại của các nước khác, chúng tôi cũng lắng nghe lời khuyên của Tổng Giám đốc WHO…Ông ấy nói ông ấy có niềm tin hoàn toàn vào các nỗ lực (chống dịch –PV) của Trung Quốc)” – Reuters dẫn lời ông Zhang Jun.

Theo ông Zhang Jun, chuyện tránh có “các phản ứng quá mức có thể dẫn tới lan tràn các tác động tiêu cực” là rất quan trọng.



Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc Zhang Jun (phải) nói nước này sẽ đánh giá tuyên bố của WHO rằng dịch virus Corona xuất phát từ Trung Quốc là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu. Ảnh: REUTERS

Trước khi ông Zhang Jun lên tiếng, sau khi WHO ra tuyên bố, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói nước này sẽ tiếp tục phối hơp với các cơ quan và các nước khác “để bảo vệ an ninh y tế công cộng toàn cầu và khu vực”.

“Chúng tôi hoàn toàn có niềm tin và có khả năng thắng cuộc chiến chống lại nạn dịch này” – bà Hoa nói.

Trung Quốc lên tiếng không lâu sau khi WHO họp quyết định tuyên bố dịch virus Corona ở Trung Quốc là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu.

Họp báo tại Geneva tối 30-1 sau cuộc họp của WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus - Tổng Giám đốc WHO hoan nghênh phản ứng của Trung Quốc nhưng nói WHO phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu vì lo ngại sự lây lan của virus Corona đến các nước không có nguồn lực để đối phó với dịch.

“Lý do chính của tuyên bố này không phải vì những gì đang xảy ra ở Trung Quốc mà vì những gì sẽ xảy ra ở các nước khác. Lo ngại lớn nhất của chúng tôi là nguy cơ virus lan đến các nước có hệ thống y tế yếu hơn” – theo ông Tedros.



Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus - Tổng Giám đốc WHO (trái) và ông Michael J. Ryan - Giám đốc điều hành Chương trình Y tế khẩn cấp của WHO họp báo tại Geneva (Thụy Sĩ) sau cuộc họp khẩn về virus Corona tối 30-1. Ảnh: REUTERS

Tuyên bố của WHO sẽ kích hoạt chính sách ngăn chặn chặt chẽ hơn cũng như chia sẽ thông tin tốt hơn đến tất cả các nước. Tuy nhiên tuyên bố này có thể sẽ làm Trung Quốc thất vọng, Reuters nhìn nhận. Trung Quốc thời gian vừa qua luôn tự tin mình có khả năng đánh bại virus Corona.

Ông Tedros nói dù ra tuyên bố khẩn cấp y tế toàn cầu nhưng WHO “không đề xuất và thực sự phản đối” các hạn chế về đi lại và thương mại với Trung Quốc.

Theo thông báo sáng nay 31-1 từ nhà chức trách Trung Quốc, số ca tử vong vì virus Corona ở nước này đã tăng lên 213 ca, 9.692 ca nhiễm. Virus Corona còn lây lan ra khoảng 20 nước khắp năm châu lục với hơn 100 ca nhiễm.