Phát biểu bên lề kỳ họp Quốc hội Trung Quốc ngày 24-5, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định quan hệ Mỹ-Trung đang đứng trước bờ vực của một cuộc Chiến tranh Lạnh kiểu mới, theo đài DW.

Cụ thể, ông Vương cho biết: "“Chúng tôi nhận thấy một số lực lượng chính trị tại Mỹ đang cố tình muốn biến quan hệ hai nước thành con tin và đẩy Mỹ-Trung đến bờ vực của một cuộc Chiến tranh Lạnh kiểu mới”. Dù vậy, quan chức này không giải thích rõ lực lượng chính trị mà ông nhắc đến cụ thể là ai.



Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị phát biểu bên lề kỳ họp Quốc hội Trung Quốc ngày 24-5. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Ngoại trưởng Vương Nghị còn cho rằng đang có một loại "virus chính trị" len lỏi trong lòng nước Mỹ khiến giới chức Washington liên tục có những động thái tấn công, chỉ trích Trung Quốc.

“Virus chính trị này chính là việc các quan chức Mỹ tận dụng mọi cơ hội để bôi nhọ Trung Quốc. Một số người trong số họ đã phớt lờ thực tế cơ bản nhất và cố tình đặt điều và phát tán thuyết âm mưu không có lợi cho Trung Quốc” - ông Vương cho biết thêm.

Về vấn đề điều tra nguồn gốc của COVID-19, ông Vương Nghị cho rằng một cuộc điều tra quốc tế phải được tiến hành trên phạm vi toàn cầu dưới sự chỉ đạo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Đồng thời, cuộc điều tra cần đảm bảo tính chuyên nghiệp, công bằng và xây dựng, loại bỏ mọi "ảnh hưởng chính trị".

Bình luận thêm, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh Bắc Kinh không hề có ý muốn thay đổi mô hình chính trị Mỹ, đồng thời kêu gọi hai bên tôn trọng sự khác biệt trong mô hình chính trị của nhau.

“Trung Quốc không có ý định thay đổi hoặc thay thế vai trò của Mỹ. Mỹ cũng nên từ bỏ suy nghĩ rằng Mỹ có thể thay đổi Trung Quốc. Vì lợi ích của người dân hai nước và tương lai, hạnh phúc của nhân loại, Trung Quốc và Mỹ cần tìm cách chung sống hòa bình bất chấp sự khác biệt về hệ thống và văn hóa của hai xã hội” - ông Vương Nghị chia sẻ.

Tất cả những phát ngôn trên được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc và Mỹ liên tục đối đầu trên nhiều vấn đề, gần đây nhất là về thông tin Hong Kong chuẩn bị ban hành dự luật an ninh quốc gia mới.