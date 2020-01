Điện Buckingham ngày 18-1 thông báo Hoàng tử Harry và vợ anh là Meghan sẽ không còn là thành viên trong các hoạt động của hoàng gia Anh và sẽ không còn sử dụng tước hiệu “Royal Highness”.



Harry vẫn là Hoàng tử, cả hai vợ chồng vẫn được giữ tước hiệu Công tước và Nữ Công tước xứ Sussex nhưng sẽ không tham gia bất kỳ sự kiện mang tính lễ nghi hay chuyến công du hoàng gia nào trong tương lai.

“Công tước và Nữ Công tước xứ Sussex sẽ không sử dụng tước hiệu Hoàng gia khi họ không còn là thành viên hoạt động của gia đình hoàng gia” – hãng tin Reuters dẫn tuyên bố của Điện Buckingham.



Vợ chồng Hoàng tử Harry và Meghan tại London (Anh) ngày 7-12. Ảnh: REUTERS

Trong tuyên bố, Điện Buckingham cũng cho biết vợ chồng Hoàng tử Harry sẽ không còn được nhận chi phí vì không còn tham gia các nghĩa vụ hoàng gia. Cặp vợ chồng này cũng sẽ trả lại khoản chi phí đã dùng để trang hoàng ngôi nhà mình ở Windsor (ước tính 2,4 triệu Bảng, tương đương 3,1 triệu USD).

Trong tuyên bố ngày 18-1, Nữ hoàng Elizabeth II ghi rõ:

“Sau nhiều tháng trao đổi và các cuộc bàn bạc thêm gần đây, tôi hài lòng vì chúng tôi đã cùng với nhau tìm ra một cách xây dựng và tích cực cho cháu trai tôi và gia đình nó. Harry, Meghan và Archie sẽ luôn luôn là các thành viên được yêu thương trong gia đình tôi. Tôi thừa nhận các thách thức mà chúng phải trải qua từ sự săm soi ráo riết của bên ngoài suốt hai năm qua và ủng hộ mong muốn có một cuộc sống độc lập hơn của chúng…Cả gia đình tôi hy vọng thỏa thuận hôm nay sẽ cho phép chúng bắt đầu xây dựng một cuộc sống mới hạnh phúc và bình yên”.



Nữ hoàng Anh Elizabeth II trở về cung điện sau lễ nhà thờ ngày 12-1. Ảnh: REUTERS

Đầu tháng 1, Hoàng tử Harry năm nay 35 tuổi và vợ Meghan Markle – vốn là nữ diễn viên người Mỹ - 38 tuổi thông báo họ muốn chia thời gian cho hai nơi sống: Anh và Bắc Mỹ, cũng như muốn độc lập về tài chính. Ngày 9-1, Meghan cùng con trai di chuyển sang Canada. Hoàng tử Harry được cho sẽ sớm qua đoàn tụ với vợ con.



Nữ hoàng Elizabeth II (phải) và cháu trai Harry (giữa), cháu dâu Meghan (trái). Ảnh: REUTERS

Giải thích cho quyết định này, Hoàng tử Harry nói muốn tìm sự bình yên cho mình và gia đình, khi vợ chồng anh thời gian qua phải khốn đốn vì sự săm soi của truyền thông.





Hoàng tử Harry nói muốn có sự bình yên cho gia đình. Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Canada Justin Trudeau từ chối bình luận về thông tin này. Vài ngày trước báo Global and Mail của Canada nói nước này không chào đón vợ chồng Hoàng tử Harry sang ở đây vì lo ngại gánh nặng an ninh. Thời điểm này vẫn chưa biết công tác an ninh cho cặp vợ chồng nổi tiếng này sẽ được tổ chức như thế nào và ai sẽ chịu trách nhiệm.