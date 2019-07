Vụ cháy tàu lặn Nga: Ông Putin lần đầu lên tiếng

Theo hãng tin Sputnik, trong tuyên bố mới đây về vụ cháy tàu lặn ở biển Barent (Nga) ngày 1-7, Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi sự cố là tổn thất to lớn với nước Nga và hải quân nước này.



Sau đó, ông Putin đã nhóm họp khẩn với Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu và ra lệnh điều tra toàn diện để tìm ra nguyên nhân sớm nhất.



Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) trong cuộc họp khẩn với Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu. Ảnh: SPUTNIK

“Đây không phải là tàu bình thường, đó là tàu nghiên cứu”, Tổng thống Putin nói trong cuộc họp khẩn với Bộ trưởng Shoigu.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết thủy thủ đoàn trên tàu lặn gặp nạn đều là những thủy thủ chuyên nghiệp. Ông Putin gọi sự ra đi của 14 thủy thủ là “mất mát to lớn đối với nước Nga và hạm đội Nga”.

Theo Tổng thống Putin, hai trong số những người thiệt mạng trong vụ cháy tàu lặn từng được trao danh hiệu “Anh hùng Nga”, danh hiệu cao quý nhất của nhà nước Nga, trong khi bảy thủy thủ khác là các sĩ quan hải quân mang cấp hàm đại tá.

Ông Putin đã chỉ đạo ông Shoigu đích thân tới Severomorsk, nơi tàu nghiên cứu của Nga đang neo đậu, để giám sát cuộc điều tra về nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn, sau đó về báo cáo lại cho nhà lãnh đạo Nga.

Tổng thống Nga bên cạnh đó gửi lời chia buồn và đề nghị hỗ trợ gia đình các nạn nhân thiệt mạng.

Hôm 1-7, tàu lặn nghiên cứu biển sâu của hải quân Nga bốc cháy khi đang tham gia một hoạt động được lên kế hoạch từ trước, nhằm khảo sát đáy biển tại vùng lãnh hải của Nga. Mặc dù ngọn lửa được khống chế khá nhanh song 14 thủy thủ đã thiệt mạng do bị ngạt khói.

Ủy ban Điều tra Nga đã mở một cuộc điều tra về vụ việc. Hải quân Nga cũng tiến hành điều tra riêng. Hiện nguyên nhân dẫn tới vụ cháy vẫn chưa được xác định.

Giám đốc Cơ quan An toàn Hạt nhân và Phóng xạ Na Uy Per Strand dẫn lời các quan chức Nga giấu tên cho biết vụ cháy trên tàu lặn Nga được cho là do nổ khí gas. Ông Strand cho biết thêm Na Uy không phát hiện bất kỳ mức độ phóng xạ bất thường nào sau vụ cháy tàu lặn Nga.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga đã phủ nhận thông tin trên, nói rằng cơ quan này chưa thông báo cho bất kỳ quan chức Na Uy nào về vụ việc.

Nga không cung cấp thông tin về tàu lặn gặp nạn nhưng nhiều chuyên gia cho rằng nó có thể tàu ngầm hạt nhân AS-12 Losharik.