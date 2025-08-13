Tạm ngừng cấp điện một số khu vực để thi công đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên 13/08/2025 06:14

(PLO)- Để đảm bảo an toàn hệ thống điện và phục vụ thi công dự án trọng điểm đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, ngành điện buộc phải tạm ngừng cung cấp điện và giảm nhu cầu sử dụng điện tại một số khu vực.

Ngày 12-8, Công ty Điện lực Phú Thọ có thông báo về việc tạm ngừng cung cấp điện, giảm nhu cầu sử dụng điện tại một số khu vực để đảm bảo an toàn hệ thống điện khi thi công dự án trọng điểm đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Theo Công ty Điện lực Phú Thọ, dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên là công trình năng lượng trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt trong việc đảm bảo an ninh năng lượng và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tạm ngừng cấp điện một số khu vực để thi công đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

﻿Ảnh: Công ty Điện lực Phú Thọ



Trong quá trình triển khai, dự án đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao từ Chính phủ, đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 81/CĐ-TTg ngày 3-6 và trực tiếp tại công trường, yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công. Đồng thời, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ cũng chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu các Sở, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ với đơn vị quản lý dự án và ngành điện trong quá trình triển khai.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, dự án sẽ được đóng điện đưa vào vận hành ngày 19-8, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công.

Để thi công dự án, nhà thầu thi công, ngành điện đã áp dụng các giải pháp, công nghệ thi công tiên tiến. Tuy nhiên, do dự án có giao chéo với lưới điện hiện hữu từ cấp điện áp 0,4kV đến 220kV, quá trình thi công sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến liên kết lưới điện khu vực, nguồn cấp khu vực Phú Thọ (cũ) và một phần khu vực Vĩnh Phúc (cũ).

Vì vậy, ngành điện buộc phải tạm ngừng cung cấp điện và giảm nhu cầu sử dụng điện tại một số khu vực để đảm bảo an toàn hệ thống điện.

"Công ty Điện lực Phú Thọ rất mong nhận được sự chia sẻ, đồng thuận và ủng hộ của quý khách hàng, các tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh", thông báo của Công ty Điện lực Phú Thọ nêu.

Ba ngày trước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát, kiểm tra tiến độ thi công đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Từ tinh thần triển khai đường dây 500kV mạch 3 được làm thần tốc trong 6 tháng, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị cần quyết tâm cao hơn, cố gắng rồi cố gắng nhiều hơn, quyết liệt rồi quyết liệt hơn, tập trung trọng tâm, trọng điểm để triển khai dự án. Mục tiêu đến ngày 19-8 phải hoàn thành xong dự án.