Tăng trưởng GRDP 9,52%, Tây Ninh dẫn đầu vùng Đông Nam Bộ 13/10/2025 19:03

(PLO)- Tây Ninh khẳng định các doanh nghiệp là động lực then chốt trong tăng trưởng GRDP 9,52%, tỉnh cam kết tiếp tục đồng hành và tạo môi trường đầu tư thuận lợi.

Chiều 13-10, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức buổi họp mặt doanh nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10-1945 – 13-10-2025).

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, 9 tháng năm 2025, kinh tế - xã hội Tây Ninh tiếp tục chuyển biến tích cực. Tăng trưởng GRDP tăng 9,52%, cao nhất vùng Đông Nam Bộ và xếp thứ 8 cả nước; thu ngân sách đạt hơn 40.000 tỉ đồng, bằng 105% kế hoạch. Giải ngân đầu tư công đạt 63% kế hoạch; kim ngạch xuất nhập khẩu hơn 22,93 tỉ USD, trong đó xuất khẩu tăng 9,5%.

GRDP tỉnh Tây Ninh tăng 9,52%, cao nhất vùng Đông Nam Bộ và xếp thứ 8 cả nước. Ảnh: HD

Toàn tỉnh có hơn 32.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tổng vốn đăng ký trên 917.000 tỉ đồng. Khu vực kinh tế tư nhân đóng góp gần 24% tổng thu ngân sách, tạo việc làm cho hơn 77% lao động toàn tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HUỲNH DU

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Tây Ninh vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 67 người, Ban Thường vụ 20 người, ông Nguyễn Văn Quyết giữ chức Bí thư Tỉnh ủy. Đại hội khẳng định quyết tâm xây dựng Tây Ninh trở thành tỉnh phát triển năng động của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Ông Út nhìn nhận, sau sáp nhập thực hiện mô hình chính quyền hai cấp vẫn còn những vướng mắc trong thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng. Tỉnh cam kết sẽ kịp thời tháo gỡ, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, hướng tới chính quyền phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cùng cộng đồng doanh nhân tỉnh trong ngày họp mặt. Ảnh: HUỲNH DU

Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra mục tiêu đến năm 2030 có hơn 57.000 doanh nghiệp hoạt động, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp trên 60% GRDP, trở thành trụ cột vững chắc của nền kinh tế.

Với tinh thần Chính quyền phục vụ – Doanh nghiệp đồng hành – Nhân dân hưởng lợi, Tây Ninh đặt kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ, khẳng định vị thế địa phương năng động, phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra. Ảnh: HUỲNH DU

Cộng đồng doanh nhân Tây Ninh ủng hộ hơn 4,5 tỉ đồng giúp đồng bào khắc phục hậu quả do bão lũ. Ảnh: HUỲNH DU

Tại buổi họp mặt, hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo tỉnh, cộng đồng doanh nhân Tây Ninh đã thể hiện trách nhiệm xã hội khi quyên góp, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai với tổng số tiền hơn 4,5 tỉ đồng.