9 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Tây Ninh đạt 9,52%

(PLO)- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tỉnh Tây Ninh trong chín tháng đầu năm 2025 ước đạt 9,52%, đứng đầu vùng Đông Nam Bộ và xếp hạng 8/34 trên cả nước.

Chiều 7-10, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức họp báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý III và nhiệm vụ quý IV năm 2025.

Ông Võ Thành Trí, Chánh văn phòng UBND tỉnh, người phát ngôn UBND tỉnh Tây Ninh, chủ trì họp báo.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Tây Ninh, 9 tháng đầu năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tỉnh Tây Ninh ước tăng 9,52%.

Cụ thể, khu vực I (nông, lâm, thủy sản) tăng 4,33%; khu vực II (công nghiệp, xây dựng) tăng 12,76%, trong đó, công nghiệp tăng 13,19%; khu vực III (thương mại, dịch vụ) tăng 8,07%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 7,19%.

Với tốc độ tăng trưởng này, Tây Ninh đứng đầu vùng Đông Nam Bộ (TP.HCM đạt 7,07%; tỉnh Đồng Nai đạt 8,86%) và xếp hạng 8/34 trên cả nước.

Từ ngày 1-7, Tây Ninh và Long An sáp nhập thành tỉnh Tây Ninh mới. Ngay sau sáp nhập, tỉnh đã tập trung mọi nguồn lực thực hiện, hoàn thành tốt công tác trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 bảo đảm chất lượng, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đề ra.

Tại buổi họp, các phóng viên quan tâm đến cơ chế phối hợp giữa các cơ quan báo chí với lực lượng công an. Theo đó, sự phối hợp này cần được kịp thời, sớm nhất, công an xã phối hợp tốt với người phát ngôn địa phương để có thông tin chính thống, rõ ràng và nhanh. Từ đó, giúp các cơ quan báo chí truyền tải đến độc giả nhằm tránh thông tin sai lệch trên mạng xã hội.

Đại diện một số sở ngành, địa phương cũng thông tin một số vụ việc được báo chí quan tâm trên địa bàn.

Trung tá Nguyễn Hải Nam, Phó Trưởng phòng tham mưu, Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết công an tỉnh luôn chủ động, minh bạch và đúng quy định pháp luật trong cung cấp thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Trung tá Nguyễn Hải Nam cũng đề nghị các cơ quan báo chí bảo đảm tính nhân văn trong quá trình đưa tin, đặc biệt đối với các vụ án nghiêm trọng, có yếu tố thương tâm.

Những hình ảnh gây đau thương cho thân nhân người bị hại thì cân nhắc không đăng tải và nên phối hợp phản bác các thông tin sai lệch, hình ảnh phản cảm trên mạng xã hội, nhằm ổn định dư luận...

Đáng chú ý, đại diện Công an tỉnh Tây Ninh đề nghị báo chí không mô tả chi tiết phương thức, thủ đoạn phạm tội, để tránh việc các đối tượng tội phạm học tập, lợi dụng hoặc tìm cách đối phó với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra.

Phát biểu tại buổi họp báo, Chánh văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh Võ Thành Trí ghi nhận và cảm ơn những đóng góp của các phóng viên, các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đã kịp thời thông tin tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đến sâu rộng các tầng lớp nhân dân, đồng hành cùng tỉnh trong hành trình phát triển.

Đối với các vấn đề mới được phóng viên đưa ra tại cuộc họp báo, ông Võ Thành Trí đề nghị các sở, ngành, địa phương ghi nhận để có ý kiến trả lời, phản hồi trở lại.