Thi hành án cưỡng chế vườn cao su ở Tây Ninh và nỗi niềm người lao động 24/06/2025 17:10

Mới đây, hàng chục công nhân làm việc tại vườn cao su có diện tích hơn 55 ha tại ấp Bùng Binh, xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, buộc phải rời đi trong ngậm ngùi khi Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh tiến hành cưỡng chế để thi hành Bản án sơ thẩm số 32/2023/DS-ST do TAND tỉnh Tây Ninh ban hành ngày 14-8-2023.

Đây là vụ án “Tranh chấp đòi tài sản là quyền sử dụng đất, yêu cầu tuyên bố hợp đồng kinh tế vô hiệu và hủy quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai”. Trong đó nguyên đơn là UBND thị xã Trảng Bàng, bị đơn là bà Huỳnh Thị Lan Phương (ngụ quận 1, TP.HCM).

Trao đổi với PV, ông Trần Thanh Thuận (64 tuổi, quê Vĩnh Long, người làm thuê) chia sẻ: “Hơn 15 năm nay, chúng tôi sống nhờ mảnh đất này, thu nhập ổn định. Vợ tôi cũng theo tôi lên đây làm thuê, cùng chăm sóc vườn cao su, cuốc cỏ, làm đủ việc...

Con trai tôi từ nhỏ đã sống ở đây, lớn lên giữa những hàng cây này. Nhờ có công việc ổn định, vợ chồng tôi dành dụm được để cho con ăn học. Nay cháu đã lên TP.HCM học cao đẳng. Giờ đất bị lấy lại, chúng tôi không biết đi đâu, làm gì, khi tuổi đã ngoài năm mươi…”.

Ông Trần Thanh Thuận (64 tuổi, quê Vĩnh Long). Ảnh: TRẦN MINH

Anh Nguyễn Quốc Sử (quê Bạc Liêu, người làm thuê), đã gắn bó với nghề cạo mủ cao su gần 20 năm, thở dài: “Tôi có tuổi rồi, đâu còn dễ kiếm việc. Ngoài nghề cạo mủ, tôi chẳng biết làm gì khác. Từng gia đình công nhân tất tả thu gom chăn màn, xoong nồi, dắt díu nhau rời đi...”.

Bà Nguyễn Thuận Ánh Phương (quê Vĩnh Long, người làm thuê) gắn bó với mảnh vườn từ lúc cây cao su sơ khai. Bà được bà Huỳnh Thị Lan Phương giao quản lý khu đất trồng cao su đang thu hoạch ổn định và có thể cho mủ hơn 10 năm nữa. Gia đình bà từ chồng cho đến 2 người con đang tuổi ăn học lên sống cùng cây cao su hàng chục năm qua. Với bà đó là nguồn sống duy nhất.

Bà Huỳnh Thị Lan Phương (người phải thi hành án) cho biết mình luôn tuân thủ pháp luật. Tuy nhiên, việc thu hồi khu đất trồng cao su vẫn còn hiệu lực sử dụng hơn 20 năm theo hợp đồng đã ký trước đây với Nông trường cao su Bời Lời là điều chưa thấu tình.

Sau khi nhận quyết định thi hành án, bà Phương cho biết đã nhiều lần gửi đơn xin hoãn thi hành án đến các cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh, đồng thời kiến nghị Viện trưởng VKSND Tối cao, Chánh án TAND Tối cao với mong muốn được xem xét lại bản án theo thủ tục giám đốc thẩm.

55,5 ha cao su với tuổi đời 28 năm. Ảnh: TRẦN MINH

Trước đó, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm do bà Phương và luật sư vắng mặt hai lần theo giấy triệu tập.

Bà Phương trình bày lý do lần đầu do bị bệnh phải nhập viện, lần hai là đang dự đám tang người thân ở nước ngoài. Tuy nhiên, tòa cho rằng các lý do này chưa đủ cơ sở thuyết phục.

Ngày 20-6, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh tiến hành cưỡng chế khu vườn cao su. Bà Phương cho biết đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị, khiếu nại nhằm hoãn thi hành Bản án sơ thẩm số 32/2023/DS-ST, cũng như yêu cầu hoãn buổi cưỡng chế, nhưng không được xem xét.