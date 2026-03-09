Thị trường chứng khoán 'sập' mạnh nhất trong lịch sử 09/03/2026 16:34

(PLO)- Ngày 9-3 chính thức ghi nhận phiên lao dốc mạnh chưa từng có trong lịch sử giao dịch của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Kết phiên giao dịch hôm nay, chỉ số VN-Index “bốc hơi” hơn 115 điểm, tương đương giảm 6,51%, xuống còn 1.652,79 điểm.

Bán tháo trên diện rộng, gần 300 cổ phiếu nằm sàn

Ngay từ đầu phiên, áp lực bán đã tăng mạnh khi chỉ số mở cửa ở mức 1.683,94 điểm và nhanh chóng trượt sâu. Đà giảm không chỉ diễn ra ở sàn HoSE mà lan rộng trên toàn thị trường. HNX-Index giảm 7,21%, trong khi UPCoM-Index mất gần 7%. Nhóm vốn hóa lớn cũng chịu áp lực rất mạnh khi VN30 giảm hơn 123 điểm, tương đương giảm 6,48%.

Thị trường chứng khoán chìm trong sắc đỏ khi áp lực bán lan rộng trên nhiều nhóm ngành chủ chốt. Hàng loạt cổ phiếu thuộc nhóm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản đồng loạt giảm sâu, nhiều mã rơi vào trạng thái nằm sàn hàng loạt.

Không chỉ các nhóm dẫn dắt, làn sóng bán tháo còn lan sang nhiều lĩnh vực khác của nền kinh tế. Cổ phiếu dịch vụ công nghiệp, thực phẩm, điện – nước, xăng dầu khí đốt cũng chịu áp lực xả mạnh.

Diễn biến này cho thấy dòng tiền đang có xu hướng rút khỏi thị trường khi tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn trước những lo ngại về căng thẳng địa chính trị kéo dài. Áp lực bán gia tăng khiến nhiều cổ phiếu giảm sâu trong thời gian ngắn, phủ sắc đỏ lên bảng điện và tạo nên bức tranh giao dịch khá ảm đạm trên toàn thị trường.

Ông Nguyễn Quang Huy - CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi, cho biết thống kê cho thấy gần 500 cổ phiếu giảm giá, trong đó có hơn 300 mã giảm sàn. Diễn biến này phản ánh áp lực bán xuất hiện trên diện rộng ở nhiều nhóm ngành khác nhau, từ các cổ phiếu vốn hóa lớn đến nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ.

Khi các yếu tố rủi ro toàn cầu xuất hiện đột ngột, phản ứng phổ biến của thị trường thường là giảm mức độ chấp nhận rủi ro, khiến dòng tiền ngắn hạn tạm thời đứng ngoài hoặc chuyển sang trạng thái phòng thủ. Thanh khoản cao trong các phiên biến động lớn thường cho thấy thị trường đang trong quá trình tái cân bằng dòng tiền. Bên cạnh lực bán chốt lời hoặc cơ cấu danh mục, cũng xuất hiện dòng tiền tìm kiếm cơ hội ở các mức giá thấp hơn.

Ngày 9-3 là phiên giảm mạnh nhất trong lịch sử giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam, cổ phiếu ở tất cả các nhóm ngành đua nhau giảm sản. Ảnh: T.L

Cú sốc giá dầu và nỗi lo lạm phát kích hoạt tâm lý bán tháo

Mặc dù phiên giao dịch hôm nay ghi dấu biến động mạnh nhất của thị trường chứng khoán Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây, nhưng khi đặt trong bối cảnh những diễn biến địa chính trị và năng lượng toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, nhiều chuyên gia cho rằng phản ứng của thị trường phần nào phản ánh sự điều chỉnh cần thiết trước các cú sốc bên ngoài.

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Phân tích Khối Khách hàng cá nhân của Công ty Chứng Khoán Yuanta Việt Nam, cho rằng trước hết cần nhìn nhận một cách bình tĩnh rằng mức giảm trên 100 điểm của chỉ số VN-Index là kỷ lục nếu xét theo điểm số tuyệt đối.

Tuy nhiên, nếu tính theo tỉ lệ phần trăm thì đây không phải là điều chưa từng xảy ra. Trong quá khứ, thị trường Việt Nam từng nhiều lần trải qua những giai đoạn hoảng loạn với biên độ giảm tương tự, đặc biệt gần đây nhất là vào tháng 4-2025 khi căng thẳng địa chính trị leo thang khiến thị trường có nhiều phiên giảm sâu liên tiếp.

Do đó, cú giảm mạnh hôm nay không phải là một hiện tượng bất ngờ. Trên thực tế, xu hướng điều chỉnh đã bắt đầu hình thành từ tuần trước. Tuy nhiên, yếu tố khiến thị trường chứng khoán chịu cú sốc mạnh trong phiên hôm nay chủ yếu đến từ diễn biến của giá dầu.

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, giá dầu và thị trường chứng khoán thường có mối quan hệ nghịch chiều. Khi giá dầu tăng sốc, thị trường tài chính thường phản ứng tiêu cực. Ngay trong phiên sáng, giá dầu Brent có thời điểm tăng hơn 25%, vượt ngưỡng 115 USD/thùng. Mặc dù sau đó mức tăng có phần thu hẹp, nhưng việc giá dầu vượt mốc 100 USD vẫn là tín hiệu rất nhạy cảm đối với thị trường.

Nguyên nhân là vì khi giá dầu tăng mạnh, nhà đầu tư ngay lập tức lo ngại áp lực lạm phát sẽ quay trở lại. Nếu lạm phát tăng, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể phải duy trì mặt bằng lãi suất cao lâu hơn, thậm chí không loại trừ khả năng tăng lãi suất trở lại nếu lạm phát vượt các ngưỡng nhạy cảm. Chính lo ngại này đã kích hoạt tâm lý bán tháo trên diện rộng trong phiên giao dịch hôm nay.

“Ở góc nhìn trung hạn, triển vọng thị trường có thể trở nên thận trọng hơn. Thay vì tiếp tục duy trì đà tăng mạnh như trước, thị trường nhiều khả năng sẽ cần thêm thời gian để tích lũy và thiết lập vùng cân bằng mới sau giai đoạn điều chỉnh sâu.

Tuy nhiên, xét ở góc độ dài hạn, xu hướng của thị trường hiện vẫn chưa thay đổi đáng kể. Các yếu tố nền tảng như tăng trưởng kinh tế, kỳ vọng nâng hạng thị trường hay làn sóng IPO của các doanh nghiệp lớn trong thời gian tới vẫn là những động lực quan trọng hỗ trợ thị trường.

Do đó, kịch bản hợp lý trong giai đoạn tới là thị trường cần một khoảng thời gian tích lũy và ổn định trở lại trước khi có thể hình thành một chu kỳ tăng trưởng mới, thay vì nhanh chóng quay lại trạng thái tăng nóng như giai đoạn trước”, ông Minh nói.

Từ góc độ ngân hàng thương mại, ông Từ Tiến Phát, Tổng Giám đốc ngân hàng ACB cho rằng vẫn cần phải quan sát thêm. Cần theo dõi thêm phản ứng của thế giới trong vài phiên nữa để xem tình hình có dịu lại hay không.

Vấn đề chủ yếu là nguồn cung dầu. Nếu nguồn cung dầu bị ảnh hưởng thì sẽ tác động trực tiếp đến lạm phát. Khi lạm phát tăng thì lãi suất và tỉ giá cũng có thể chịu tác động, các yếu tố này thường đi theo một “combo” và tác động qua lại với nhau. Tôi nghĩ rằng có thể sẽ có một cú sốc tạm thời trong một vài phiên, giống như phản ứng bình thường của thị trường khi xuất hiện một sự kiện nằm ngoài dự đoán. Sau đó có thể sẽ dịu lại.