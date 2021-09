Chiều 13-9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM đã họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn.



Trả lời câu hỏi về định hướng nào để đảm bảo sự hài hòa giữa giãn cách xã hội và các hoạt động kinh doanh sản xuất, phục hồi sinh hoạt bình thường của người dân, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết theo quan sát về diễn biến dịch trên thế giới và ý kiến phân tích của nhiều chuyên gia, dịch sẽ còn diễn biến phức tạp, kéo dài.

Chính vì thế, TP.HCM phải xác định tâm thế sống trong điều kiện có dịch, phải tổ chức sinh hoạt, kinh doanh sản xuất dựa trên nguyên tắc an toàn, sản xuất kinh doanh có điều kiện.

“Việc hài hòa giữa giãn cách xã hội và phục hồi các hoạt động sinh hoạt bình thường là mối quan hệ không thể tách rời” - ông Mãi nói và cho biết tùy theo diễn biến dịch, TP.HCM sẽ chuẩn bị các điều kiện an toàn đối với các hoạt động.



Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trả lời họp báo. Ảnh: TÁ LÂM

Theo ông Mãi, TP.HCM sẽ dựa vào các chỉ số đo lường như tỉ lệ bao phủ vaccine, tỉ lệ chống chọi của hệ thống y tế và tỉ lệ lây nhiễm để sớm tiếp cận và có biện pháp điều trị, ngăn ngừa tình huống cấp cứu, gây áp lực cho hệ thống điều trị.

Theo đó, ngành y tế TP.HCM sẽ có hệ thống theo dõi để đo lường, cập nhật thường xuyên, định kỳ. “TP có nới lỏng hay siết chặt giãn cách sẽ phụ thuộc vào những cơ sở này” - ông Mãi khẳng định.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM cho biết sinh hoạt của người dân, các biện pháp sản xuất kinh doanh sẽ dựa trên tiêu chí an toàn. Sau này sẽ có bộ tiêu chí an toàn, có nghĩa là người tham gia, người đến cơ sở sản xuất phải đảm bảo an toàn.

Để đảm bảo an toàn, TP.HCM đang nghiên cứu thiết kế thẻ xanh COVID-19. “Căn cứ vào điều kiện tiêm chủng và các quy định an toàn khác trong bộ tiêu chí để đánh giá mức độ an toàn đối với các hoạt động, nhằm có sự điều chỉnh phù hợp theo từng giai đoạn” - ông Mãi nói.

Ví dụ như khi tổ chức điểm trung chuyển hàng hóa tại chợ đầu mối Bình Điền, Hóc Môn thì có quy định khi chuyển hàng hóa không tiếp xúc với bộ phận bên trong, từng bộ phận có sự cách ly tương đối, hạn chế tối đa sự giao tiếp.

“Chúng ta phải thay đổi hành vi của mình để an toàn trong điều kiện có dịch” - ông Mãi nói và cho rằng việc tuân thủ quy định trở thành ý thức tự giác của mỗi người dân để đảm bảo an toàn cho chính mình. Điều đó phải từng bước thực hiện để trở thành thói quen, thích ứng.

Ngoài ra, ông Mãi cũng cho biết tùy vào tình hình, khi có diễn biến tích cực, TP sẽ mở rộng các hoạt động kinh doanh sản xuất, nếu kết quả xấu hơn thì TP sẽ có điều chỉnh.