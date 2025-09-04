Thời tiết ngày 4-9: Bắc Bộ không mưa, ngày nắng nóng 04/09/2025 07:57

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày 4-9, các vùng trên cả nước có sự khác biệt rõ rệt. Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh chủ yếu có nắng, mưa giông chỉ xảy ra vài nơi, riêng ngày 4/9, Bắc Bộ có thể có nắng nóng cục bộ.

Trong khi đó, các tỉnh từ Quảng Trị đến Lâm Đồng sẽ có mưa rào và giông rải rác vào chiều tối và tối, ban ngày trời nắng. Đặc biệt, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ được dự báo sẽ có mưa giông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to vào chiều và đêm, đi kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.