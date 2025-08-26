Thủy điện Bản Vẽ chủ động cắt giảm lũ trước ảnh hưởng của bão số 5 26/08/2025 10:06

(PLO)- Thủy điện Bản Vẽ đã chủ động điều tiết, hạ thấp mực nước hồ xuống 191m - thấp hơn 9m so với mực nước dâng bình thường để tạo dung tích đón lũ.

Theo báo cáo lúc 6h ngày 26-8, lưu lượng nước về hồ Bản Vẽ đạt 1.675m³/s, mực nước hồ ở mức 191,64m. Để đảm bảo an toàn công trình và giảm áp lực dòng chảy về hạ du, nhà máy đã linh hoạt vận hành điều tiết hồ chứa với tổng lưu lượng xả là 600m³/s.

Trong đó, lưu lượng xả qua đập tràn là 260m³/s qua 4 cửa xả mặt và lưu lượng qua tổ máy phát điện là 340m³/s.

Trước ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 5 gây mưa lớn tại khu vực thượng nguồn, Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ đã chủ động triển khai các biện pháp điều tiết hồ chứa nhằm giảm thiểu nguy cơ ngập lụt cho vùng hạ du.

Ông Tạ Hữu Hùng, Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ, cho biết đơn vị đã theo dõi sát sao diễn biến lưu lượng nước về hồ và phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An để xây dựng phương án xả lũ hợp lý.

Mục tiêu quan trọng nhất là giảm thiểu tối đa nguy cơ ngập lụt cho khu vực hạ du, đồng thời đảm bảo an toàn cho công trình và hệ thống điện.

Công ty Thủy điện Bản Vẽ sẵn sàng điều chỉnh phương án vận hành kịp thời.

Công ty Thủy điện Bản Vẽ cũng cho biết sẽ tiếp tục cập nhật tình hình thời tiết và thủy văn liên tục, sẵn sàng điều chỉnh phương án vận hành kịp thời, hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Trước đó, ngày 25-8, lãnh đạo Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã trực tiếp có mặt tại Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ để kiểm tra tình hình và chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, Thủy điện Bản Vẽ đã chủ động điều tiết, hạ thấp mực nước hồ xuống 191m - thấp hơn 9m so với mực nước dâng bình thường.

Việc hạ mực nước sớm là giải pháp quan trọng nhằm đảm bảo dung tích phòng lũ, góp phần giảm áp lực cho khu vực hạ lưu sông Nậm Nơn - sông Lam trong điều kiện thời tiết cực đoan.

Lãnh đạo Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) kiểm tra hiện trường tại đập thuỷ điện Bản Vẽ.

Tại cuộc họp khẩn của EVNGENCO1 và Nhà máy, các phương án điều tiết lũ cũng đã được rà soát kỹ lưỡng. Theo đó, khi lưu lượng lũ về hồ vượt mức 1.200 m³/s, Thủy điện Bản Vẽ sẽ chủ động chuyển sang chế độ cắt, giảm lũ cho hạ du theo đúng quy trình vận hành liên hồ chứa, nhằm hạn chế tối đa tác động của lũ đến các khu vực dân cư và hạ tầng phía hạ lưu.

Đây là một trong những biện pháp then chốt trong kịch bản ứng phó đã được xây dựng, giúp phát huy vai trò điều tiết lũ của hồ chứa, đồng thời đảm bảo an toàn vận hành.

Cũng trong buổi kiểm tra, lãnh đạo EVNGENCO1 yêu cầu Nhà máy tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn các cấp để cập nhật thông tin, kịp thời xử lý mọi tình huống có thể xảy ra.