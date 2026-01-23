Tổng Bí thư Tô Lâm đang chủ trì họp báo sau Đại hội XIV 23/01/2026 15:47

(PLO)- Ngay sau khi Đại hội XIV của Đảng bế mạc, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV Tô Lâm đã chủ trì họp báo quốc tế.

Chiều 23-1, ngay sau khi Đại hội XIV của Đảng họp phiên bế mạc, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV Tô Lâm đã chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội.

Chủ trì họp báo là Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh.

Dự họp báo còn có các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương và hơn 700 phóng viên đại diện cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh, truyền hình trong nước và quốc tế.

Tại buổi họp báo, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thông tin kết quả Đại hội XIV.

Mở đầu phát biểu, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ rất vui mừng khi được gặp các nhà báo, phóng viên trong nước và quốc tế đã tham gia đưa tin Đại hội XIV của Đảng. Đồng thời, cảm ơn nhà báo, phóng viên đã có mặt tại Trung tâm báo chí, giúp cho nhân dân trong cả nước, đồng báo nước ngoài, bạn bè nước ngoài, kịp thời nắm được diễn biến, tình hình, thành công của Đại hội.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, Đại hội XIV đã thành công rực rỡ, rất tốt đẹp. Đây là dấu mốc son trong lịch sử 96 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam và dòng chảy của dân tộc Việt Nam hàng ngàn năm văn hiến, anh hùng.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi họp báo quốc tế. Ảnh: Lê Thoa

Từ khóa của Đại hội là: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển - Trách nhiệm - Tâm huyết - Trí tuệ - Khoa học- Vì dân - Tự chủ chiến lược - Tự cường - Tự tin - Tự hào dân tộc - Vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên Chủ nghĩa Xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Đại hội XIV là Đại hội đoàn kết, thống nhất, thể hiện ý chí, bản lĩnh, khát vọng, quyết tâm và sức mạnh văn hóa của dân tộc Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

“Một lần nữa, tôi cám ơn các bạn đã lan tỏa tương đối đầy đủ tinh thần, khí thế, nội dung của Đại hội với toàn thể nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế” – Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư cho biết Đại hội XIV không chỉ thống nhất cao về nội dung các văn kiện mà cũng còn thống nhất rất cao, rất tập trung trong việc lựa chọn nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tổng Bí thư thông tin: Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng gồm 200 người với 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Ngay sau đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu ra Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và phân công các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tham gia điều hành các mặt công tác.

Phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí tham dự họp báo. Ảnh: LÊ THOA

“Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV là đại diện tiêu biểu cho khoảng hơn 5,6 triệu đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam hội tụ đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, uy tín, năng lực, trình độ và được Đại hội tín nhiệm cao, bầu vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng giữa hai kỳ Đại hội để gánh vác trọng trách trước Đảng, trước nhân dân trong giai đoạn cách mạng mới” – Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Tổng Bí thư cho biết Đại hội đã định hướng xây dựng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là các lãnh đạo Đảng, Nhà nước khóa XIV là tập thể trong sạch, vững mạnh; thực sự đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động; thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, tính chiến đấu, tính hành động, tính kỷ luật, dám xả thân vì sự nghiệp cao cả của Đảng, vì cuộc sống ấm no và hạnh phúc của nhân dân.

Đại hội cũng đã thống nhất đưa ra những quyết sách lịch sử để thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm mà Đại hội XIII của Đảng đã xác định.

“Chúng tôi tin tưởng rằng, với sức mạnh của cội nguồn lịch sử dân tộc, bề dày truyền thống của gần một thế kỷ lãnh đạo đất nước Việt Nam của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự ủng hộ chung sức đồng lòng của toàn thể nhân dân, sự cổ vũ động viên hợp tác của đông đảo bạn bè quốc tế và nhân dân tiến bộ trên thế giới, chúng tôi nhất định sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV. Nhất định sẽ xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, văn minh và hạnh phúc” – Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Phóng viên tác nghiệp tại Đại hội XIV. Ảnh: LÊ THOA

Trong những ngày diễn ra Đại hội, tại Trung tâm báo chí Đại hội XIV đã có gần 600 phóng viên, kỹ thuật viên thuộc 113 cơ quan báo chí trong nước. Ngoài ra còn có gần 100 phóng viên, trợ lý báo chí thuộc 43 hãng thông tấn báo chí nước ngoài, phóng viên Việt kiều, phóng viên các chính đảng tham dự đưa tin về Đại hội.

Phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm báo chí Đại hội XIV. Ảnh: LÊ THOA

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu ông Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV

PLO tiếp tục cập nhật....