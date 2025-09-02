Tổng Bí thư Tô Lâm dự chương trình Concert quốc gia mừng 80 năm Quốc khánh 02/09/2025 04:32

(PLO)- Concert “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” là một trong những hoạt động trọng điểm chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2-9-1945- 2-9-2025).

Tối 1-9, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Bộ VH-TT&DL long trọng tổ chức tổ chức Chương trình nghệ thuật quốc gia đặc biệt “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình nghệ thuật quốc gia đặc biệt “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”. Ảnh: TTXVN.

Đến dự chương trình có Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; ông Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân và khoảng 30.000 người dân.

Các đoàn đại biểu quốc tế dự chương trình có: Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Trung Quốc; Đoàn đại biểu Liên bang Nga; Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Đoàn đại biểu Vương quốc Campuchia; Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Cộng hòa Cuba; Đoàn đại biểu Nhà nước Belarus...

Ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL phát biểu khai mạc. Ảnh: Đ.LAM

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL nhấn mạnh: 80 năm qua, văn hóa nghệ thuật đã song hành cùng dân tộc, tạo mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn, sức mạnh, tinh thần và ý chí Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” không chỉ trình diễn các tác phẩm âm nhạc, các điệu múa, vang vọng những vần thơ sâu lắng, mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi tới các thế hệ đi trước đã hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc “Kháng chiến đã giành đất nước về cho đời/ Bóng đất nước hình như bóng dáng con tôi” như những ca từ trong ca khúc “Mẹ yêu con”.

Concert “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” là lời khẳng định tầm vóc lịch sử và giá trị trường tồn của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, mốc son mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam. Ảnh: Đ.LAM

"Âm nhạc là nhịp cầu kỳ diệu, nơi tình yêu của mẹ hiền bao la, chở che; nơi “Khát vọng tuổi trẻ” và tình yêu đôi lứa nồng nàn, bỏng cháy, quyện hòa trong tình yêu Tổ quốc thiêng liêng và bất diệt. Khi âm nhạc vang lên, lòng người sẽ xích lại để cùng nắm tay kết đoàn dựng xây đất nước Việt Nam ngày càng hùng cường, thịnh vượng, tự do, hạnh phúc” - ông nói.

Một tiết mục văn nghệ và màn bắn pháo hoa.

Chương trình có quy mô lên đến 30.000 khán giả, với sự tham gia của hơn 300 nghệ sĩ, ca sĩ, như: Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Lam, Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương, Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Thắng Lợi, Trọng Tấn, Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Khánh Ngọc, Hoàng Bách, Phạm Thu Hà, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Sèn Hoàng Mỹ Lam, Đen Vâu, Minh Ngọc, Soobin Hoàng Sơn, Mono, Double2T, Lâm Bảo Ngọc, Ngọc Khánh Chi, Anh Tú, Nhóm Oplus, Ngũ Cung, Dòng Thời Gian… cùng dàn nhạc giao hưởng và hợp xướng.

Rất đông người dân đến tham gia Concert “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Toàn bộ chương trình kéo dài 180 phút được kết cấu thành 3 chương: “Con đường Độc lập - Thống nhất”; “Khát vọng Tổ quốc” và “Tổ quốc tôi, chưa đẹp thế bao giờ”.

Tại chương trình, phóng sự đặc biệt "Tổng kết thành tựu 80 năm" đưa khán giả nhìn lại hành trình phát triển mạnh mẽ của đất nước trong các lĩnh vực từ khoa học, giáo dục, văn hóa, thể thao đến hội nhập quốc tế. Đồng thời, bản "Tiến quân ca" vang lên trong không khí trang nghiêm, hòa quyện cùng tiếng hát của hợp xướng thiếu nhi, dàn nhạc giao hưởng, diễn viên múa và lực lượng quần chúng.

Chương trình nghệ thuật. Ảnh: Đ.LAM

Đặc biệt, trích đoạn Tuyên ngôn Độc lập bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh vang vọng giữa không gian nghệ thuật, đưa khán giả sống lại thời khắc lịch sử ngày 2-9-1945.

Chương trình khép lại trong âm hưởng hào hùng của ca khúc “Tiến quân ca”, như lời tuyên thệ thiêng liêng: Việt Nam - Tổ quốc vĩnh hằng, dân tộc trường tồn. Tại chương trình mọi người đã được chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực rỡ trong tiếng hò reo vang dội của hơn 30.000 người dân có mặt.