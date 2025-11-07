TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ khi nào giảm mưa? 07/11/2025 15:45

(PLO)- Dự báo trong hai đến ba ngày tới, khu vực TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ có xu hướng giảm mưa, nắng xuất hiện nhiều hơn và cường độ nắng sẽ tăng.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, ngày 7-11 các tỉnh Nam Bộ và TP.HCM có mây; khu vực miền Tây Nam Bộ mưa tiếp tục gia tăng và mở rộng hơn vào buổi chiều, miền Đông Nam Bộ có mưa trễ hơn.

Nhìn chung, khu vực Nam Bộ có mưa rào nhiều nơi và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to, mưa lớn tập trung ở bán đảo Cà Mau - An Giang. Nhiệt độ cao nhất tăng nhẹ, phổ biến trong khoảng 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Dự báo trong hai đến ba ngày tới, thời tiết TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ có xu hướng giảm mưa. Ảnh: NC

Trong hai đến ba ngày tới, gió Tây Nam giảm dần cường độ trên các vùng biển phía Nam rồi sau đó suy yếu. Theo đó, thời tiết có xu hướng giảm mưa hơn, nắng xuất hiện nhiều hơn và cường độ nắng sẽ tăng.

Thời tiết phổ biến nhiều nơi ban ngày nắng, chiều và tối chủ yếu có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to.

Bên cạnh đó, triều cường vẫn tiếp tục duy trì ở mức rất cao trong những ngày tới ở khu vực Nam Bộ. Cụ thể mực nước đỉnh triều ngày 7-11 tại các trạm khu vực sông Sài Gòn như sau:

Trạm Phú An và trạm Nhà Bè ở mức 1,70-1,74 m (ở mức trên báo động 3 là 0,1- 0,14 m). Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 17 giờ đến 19 giờ.

Trạm Thủ Dầu Một ở mức 1,8-1,85 m (ở mức trên báo động 3 là 0,2-0,25 m).

Mực nước cao nhất ngày tại các trạm ở mức trên Báo động 1 còn duy trì hết ngày 11- 11.