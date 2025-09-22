Trúng số nhờ ChatGPT, tặng từ thiện toàn bộ tiền 22/09/2025 11:40

(PLO)- Nhờ ChatGPT gợi ý số, bà Carrie Edwards ở Virginia (Mỹ) trúng xổ số 150.000 USD, rồi tặng toàn bộ tiền thưởng cho từ thiện.

Nhờ gợi ý của ChatGPT, bà Carrie Edwards, một phụ nữ 59 tuổi sống tại TP Midlothian (bang Virginia, Mỹ) đã trúng xổ số trong kỳ quay ngày 8-9 của xổ số Virginia Powerball, mang về 150.000 USD (gần 4 tỉ đồng).

Theo tờ Newsweek, lần đầu thử mua vé trực tuyến, bà Edwards quyết định nhờ đến ChatGPT để chọn số. Bà còn bỏ thêm 1 USD cho tùy chọn Power Play, giúp số tiền trúng thưởng được nhân ba.

Trong loại hình xổ số này, người chơi chọn 5 số từ 1-69 và thêm 1 số Powerball từ 1-26. Trúng cả 6 số sẽ giành giải độc đắc, còn trúng một phần thì nhận các giải phụ.

Bà Carrie Edwards, 59 tuổi sống tại TP Midlothian (bang Virginia, Mỹ), trúng xổ số 150.000 USD nhờ gợi ý từ ChatGPT. Ảnh: VIRGINIA LOTTERY

Kể lại khoảnh khắc đó trong buổi họp báo sau khi nhận thưởng, bà nói: “Tôi không biết phải chọn số thế nào vì chưa từng chơi trực tuyến bao giờ. Đang băn khoăn thì tôi chợt nghĩ: thôi thì gọi ChatGPT ra, hỏi xem có con số nào cho mình không”.

ChatGPT trả lời bà: “Carrie, chị biết rồi đấy, mọi chuyện đều phụ thuộc vào may mắn thôi mà”, nhưng rồi hệ thống cũng gợi ý một dãy số để bà sử dụng.

Hai ngày sau, bà Edwards đang họp thì nhận được thông báo trên điện thoại báo rằng bà đã trúng thưởng.

“Tôi nhìn thấy dòng chữ ‘hãy đến nhận tiền trúng số’ và nghĩ chắc là lừa đảo. Nhưng khi đăng nhập tài khoản thì thấy mình thực sự trúng giải ngày 8-9 trị giá 50.000 USD, và nhờ có hệ số nhân 3 nên thành 150.000 USD” - bà Edwards kể.

Sau khi nhận thưởng, bà Edwards quyết định tặng toàn bộ số tiền cho từ thiện.

“Khi món quà bất ngờ này đến với tôi, tôi biết ngay mình phải làm gì. Tôi đã nhận được quá nhiều phúc lành, nên muốn dùng số tiền này để mang phúc lành đến cho người khác” - bà Edwards nói.

Toàn bộ 150.000 USD được bà quyên góp cho ba tổ chức: Hiệp hội Nghiên cứu Thoái hóa Thùy trán (AFTD) - căn bệnh đã cướp đi mạng sống của chồng bà, vốn là một lính cứu hỏa; Shalom Farms - tổ chức hỗ trợ an ninh lương thực; Hội Hỗ trợ Hải quân - Lục quân Mỹ, giúp đỡ binh sĩ cùng gia đình.

“Ba tổ chức này đại diện cho sự chữa lành, phụng sự và cộng đồng. Shalom Farms chữa lành từ đất và thực phẩm, AFTD mang lại hy vọng bằng nghiên cứu, còn Hội Hỗ trợ Hải quân - Lục quân Mỹ tiếp nối truyền thống chăm lo cho các gia đình quân nhân lúc khó khăn” - bà Edwards chia sẻ.