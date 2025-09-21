Cận cảnh những sân bay ‘độc lạ’ bậc nhất thế giới 21/09/2025 15:00

(PLO)- Có những sân bay “độc lạ” trên thế giới, được xây dựng ngay trên bãi biển, đảo nhân tạo hay thậm chí là trên mặt nước.

Không phải những sân bay nào cũng được xây dựng trên những nơi chắc chắn, rộng rãi và được trải nhựa đường kiên cố. Có những sân bay, vì địa hình và một số yếu tố khách quan, được xây dựng với những đường băng “phá cách".

Dưới đây là 12 sân bay "độc lạ" trên thế giới:

1. Sân bay Barra (Scotland)

Sân bay Barra (thuộc quần đảo Outer Hebrides của Scotland) là nơi duy nhất trên thế giới có đường băng nằm ngay trên bãi biển.

Sân bay Barra (Scotland). Ảnh: Matt Falcus/CNN

Chỉ có một chuyến bay hoạt động tại đây: đường bay dài 225 km của hãng Loganair kết nối với Glasgow (TP lớn nhất của Scotland), sử dụng máy bay 19 chỗ de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter. Các phi công bay đến Barra - một hòn đảo chỉ dài gần 13 km - phải điều hướng và hạ cánh xuống vịnh Traigh Mhòr ở phía bắc đảo và đáp thẳng xuống cát.

Các chuyến bay phải được canh chỉnh theo thủy triều để có đủ không gian cất và hạ cánh. Với điều kiện như vậy, không có gì lạ khi các chuyến bay bị hủy khá thường xuyên.

2. Sân bay Sumburgh (Scotland)

Để đi tới di tích Jarlshof - một trong những di chỉ khảo cổ vĩ đại nhất nước Anh - du khách chỉ có một con đường duy nhất và con đường đó cắt ngang một đường băng của sân bay Sumburgh.

Sân bay Sumburgh (Scotland). Ảnh: FACEBOOK

Trước mỗi lần cất hoặc hạ cánh, nhân viên sẽ hạ rào chắn ngang đường, rồi lại được nâng lên để xe và người đi bộ tiếp tục di chuyển.

3. Sân bay Quốc tế Hong Kong (Trung Quốc)

Hong Kong đã tạo ra hẳn một hòn đảo để xây dựng Sân bay Quốc tế Hong Kong - là một sân bay dân dụng và là một trong những sân bay to nhất châu Á cũng như cả thế giới.

Sân bay Quốc tế Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: BLOOMBERG

Sân bay Quốc tế Hong Kong được xây trên một hòn đảo nhân tạo lớn, qua việc san lấp nối liền hai đảo là Chek Lap Kok và Lam Chau. Sân bay này được xây dựng để thay thế sân bay cũ ở khu vực đông đúc Cửu Long.

Phải mất 6 năm sân bay mới được xây dựng xong, vào năm 1998 sân bay đã được khánh thành. Tổng thống Mỹ Bill Clinton là một trong những vị khách nước ngoài đầu tiên hạ cánh xuống sân bay này.

4. Sân bay Quốc tế Don Mueang (Thái Lan)

Sân bay Quốc tế Don Mueang có hẳn một sân golf 18 lỗ nằm giữa hai đường băng. Những người muốn vào sân bay chơi golf sẽ phải trải qua các khâu kiểm tra an ninh giống như những hành khách đi máy bay. Bên cạnh đó, người chơi golf sẽ được cảnh báo bằng đèn đỏ khi có máy bay đang hạ cánh.

Toàn cảnh Sân bay Quốc tế Don Mueang (Thái Lan). Ảnh: WIKIPEDIA

Mặc dù Sân bay Quốc tế Suvarnabhumi là sân bay chính của Bangkok hiện nay nhưng Don Mueang - vốn khởi đầu là căn cứ của Không quân Hoàng gia Thái Lan vào năm 1914 - vẫn là trung tâm của các hãng hàng không giá rẻ tại Bangkok, với những thương hiệu như Thai Air Asia và Thai Lion Air đặt trụ sở ở đây.

5. Sân bay Quốc tế Amata Kabua (Quần đảo Marshall)

Sân bay quốc tế Amata Kabua ở thủ đô Majuro mang đến một ý nghĩa hoàn toàn mới cho cụm từ “hạ cánh xuống nước”. Đường băng duy nhất của nó dài khoảng 2,4 km, được xây trên một dải san hô mỏng như cây bút chì.

6. Sân bay Genoa Cristoforo Colombo (Ý)

TP Genoa (Ý) vốn nổi tiếng là chật chội với những công trình được xây dựng san sát dọc những vách đá gần như thẳng đứng. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi TP không còn nơi để xây dựng sân bay.

Giải pháp chính là bán đảo nhân tạo ở phía tây trung tâm TP - nơi Sân bay Genova Cristoforo Colombo tọa lạc hiện nay. Sân bay mở cửa năm 1962 sau tám năm xây dựng và nhà ga hành khách được bổ sung năm 1986.

Ngày nay, Sân bay Genova Cristoforo Colombo ít nhộn nhịp hơn trước nhưng nếu bay đến vùng Liguria, hành khách sẽ có trải nghiệm hạ cánh ngoạn mục, khi dường như máy bay sắp chạm xuống mặt nước, cho đến khi đường băng bất ngờ hiện ra dưới ở khoảnh khắc hạ cánh cuối cùng.

7. Sân bay Quốc tế Gibraltar

Sân bay Quốc tế Gibraltar nằm ở vùng lãnh thổ hải ngoại thuộc Anh, gần cực Nam bán đảo Iberia, bên trên eo biển Gibraltar, giáp Tây Ban Nha ở phía Bắc. Sân bay này đã xử lý 3.628 chuyến bay trong năm 2024.

Sân bay Quốc tế Gibraltar. Ảnh: Stephen Hyde/ Alamy Stock

Đường băng của sân bay Gibraltar đồng thời cũng là một con đường dẫn vào trung tâm thị trấn. Hành khách có thể băng qua bằng xe tay ga, xe đạp hoặc đi bộ ngay sau khi máy bay hạ cánh. Trước đây, ô tô cũng được phép đi qua, nhưng từ năm 2023 đã được chuyển hướng qua một đường hầm. Cảnh sát phụ trách kiểm soát lối băng qua, ngăn người dân khi đèn đỏ bật sáng để báo hiệu có máy bay cất hoặc hạ cánh.

8. Sân bay Bora Bora (quần đảo Polynesia thuộc Pháp)

Sân bay Bora Bora được xây dựng trong Thế chiến II trên một motu (cồn đảo trong đầm phá), đồng nghĩa với việc để đến bất kỳ đâu khác ở Bora Bora, hành khách phải đi thuyền ngay từ khu nhận hành lý.

Sân bay chỉ có một bến chính và ba cầu tàu nhỏ. Air Tahiti và Air Moana đều khai thác chuyến bay tới Bora Bora, thường sử dụng máy bay cánh quạt ATR42 và ATR72.

Sân bay Bora Bora (quần đảo Polynesia thuộc Pháp). Ảnh: Bora Bora

Đường băng gần như chiếm toàn bộ chiều dài của motu. Dù tọa lạc ở một nơi vô cùng hẻo lánh, sân bay vẫn có một số tiện ích như cửa hàng quà lưu niệm.

9. Sân bay Quốc tế Kansai (Nhật)

Kansai là sân bay chính phục vụ các TP Osaka, Kobe và Kyoto. Sân bay này không chỉ nằm trên một hòn đảo nhân tạo, mà còn cách bờ gần 5 km, trên vùng nước sâu khoảng 18 m.

Sân bay Quốc tế Kansai (Nhật). Ảnh: The Asahi Shimbun

Khai trương năm 1994 sau bảy năm xây dựng, sân bay này được xem là một trong những đường băng ngoạn mục nhất thế giới, với nhà ga hiện đại do “kiến trúc sư ngôi sao” Renzo Piano thiết kế. Năm 2001, công trình này đã nằm trong danh sách 10 tòa nhà trên thế giới được Hội Kỹ sư Xây dựng Dân dụng Mỹ trao giải “Công trình Kỹ thuật Dân dụng Thiên niên kỷ”.

10. Sân bay Quốc tế Chubu Centrair (Nhật)

Bên cạnh Kansai, Nhật đã xây thêm một sân bay trên đảo nhân tạo khác vào năm 2005: Chubu, gần TP Nagoya - trung tâm công nghiệp và là nơi đặt trụ sở của nhiều hãng sản xuất ô tô lớn của Nhật.

Một nhà ga thứ hai được khai trương vào năm 2019 và sân bay vẫn còn những kế hoạch lớn như sẽ có thêm hai đường băng nữa, trong đó một đường băng đã bắt đầu xây dựng.

11. Sân bay Quốc tế Nauru (Đảo quốc Nauru)

Nằm dọc bờ biển phía tây nam của đảo Nauru (Nam Thái Bình Dương), đường băng của Sân bay Quốc tế Nauru được bao quanh bởi những con phố dân cư, trong khi con đường ven biển vòng quanh đảo tạo nên một vòng tròn bao quanh sân bay.

Sân bay Quốc tế Nauru (Đảo quốc Nauru). Ảnh: WIKPEDIA

Mặc dù con đường không chạy trên đường băng, nhưng nó cắt ngang hai đầu đường băng, đồng nghĩa với việc giao thông bị dừng lại để máy bay hạ cánh và cất cánh.

12. Sân bay Quốc tế Velana (Maldives)

Trải dài trên đảo Hulhulé, nằm gần thủ đô Malé (hai nơi được nối bằng cây cầu dài 2,1 km), sân bay Quốc tế Velana về cơ bản chỉ có một đường băng duy nhất, được bao quanh bởi làn nước biển xanh ngọc bích.

Những chiếc thủy phi cơ tại Sân bay Quốc tế Velana (Maldives). Ảnh: TÂN HOA XÃ

Khai trương vào năm 1966, sân bay được xây dựng trên nền một đường băng lát thép trước đó và năm 2022 đã có thêm một đường băng mới dài 3,4 km, đủ sức đón siêu máy bay Airbus A380. Năm 2024, sân bay đã tăng gấp ba lần công suất hàng hóa và đến năm 2025, một nhà ga hành khách hiện đại đã được đưa vào sử dụng.

Điều thú vị hơn nữa là hành khách có thể hạ cánh bằng những chiếc thủy phi cơ - một loại máy bay có cánh cố định, có khả năng hạ và cất cánh trên mặt nước. Sân bay đã khai trương nhà ga thủy phi cơ mới vào năm 2022 và có tới bốn đường băng trên mặt nước song song với đường băng nhựa đường.