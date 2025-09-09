CHÙM ẢNH: Sân bay lớn nhất Campuchia đi vào hoạt động 09/09/2025 14:23

(PLO)- Sân bay Techo đã đi vào hoạt động trong sáng 9-9 và sẽ chính thức được khánh thành vào ngày 20-10 tới.

Ngày 9-9, sân bay quốc tế Techo – sân bay lớn nhất Campuchia – đã chính thức đi vào hoạt động, theo tờ Khmer Times.

Viết trên mạng xã hội, Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhấn mạnh rằng việc chính thức vận hành sân bay Techo sẽ giúp mở rộng kết nối của Campuchia với thế giới.

Ông Hun Manet nhắc tới vai trò của ngành hàng không trong việc “kết nối khách du lịch, doanh nghiệp, mạng lưới chính trị và các sứ mệnh đa mục đích”, tạo ra “nguồn thu ngân sách quốc gia quan trọng”.

Toàn cảnh sân bay quốc tế Techo. Ảnh: Facebook/Samdech Hun Sen of Cambodia

Bộ trưởng phụ trách Cơ quan Hàng không dân dụng Campuchia (SSCA) Mao Havannall cho biết đây là một cột mốc lịch sử trong sự phát triển của ngành hàng không dân dụng Campuchia.

Chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Techo là của hãng hàng không Air Cambodia, xuất phát từ TP Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc).

Đích thân ông Havannall và Bộ trưởng Du lịch Campuchia Huot Hak đã tới dự nghi thức phun nước chào mừng các chuyến bay đầu tiên tới sân bay Techo.

Ông Havannall lưu ý rằng dù sân bay Techo đã được đưa vào khai thác, lễ khánh thành chính thức sẽ được tổ chức vào ngày 20-10. Thủ tướng Hun Manet sẽ tham gia lễ khánh thành.

Sân bay Techo là sân bay quốc tế cấp 4F với đường băng đôi dài 4 km, có khả năng tiếp nhận các loại máy bay lớn nhất thế giới như Boeing 747 và Airbus A380. Sân bay có khả năng phục vụ khoảng 13 triệu lượt khách mỗi năm.

Sân bay Techo có giá trị đầu tư 1,5 tỉ USD, nằm cách thủ đô Phnom Penh khoảng 20 km. Sân bay được khởi công vào năm 2020, do Tổng Công ty Xây dựng nhà nước Trung Quốc là nhà thầu chính.

Bên trong sân bay quốc tế Techo trước giờ vận hành ngày 9-9. Ảnh: Facebook/Samdech Hun Sen of Cambodia

Bên trong sân bay quốc tế Techo trước giờ vận hành ngày 9-9. Ảnh: Facebook/Samdech Hun Sen of Cambodia

Bên trong sân bay quốc tế Techo trước giờ vận hành ngày 9-9. Ảnh: Facebook/Samdech Hun Sen of Cambodia

Bên trong sân bay quốc tế Techo trong ngày đầu vận hành (9-9). Ảnh: Facebook/Samdech Hun Sen of Cambodia

Hành khách bên trong sân bay quốc tế Techo trong ngày đầu vận hành (9-9). Ảnh: Facebook/Samdech Hun Sen of Cambodia

Hành khách bên trong sân bay quốc tế Techo trong ngày đầu vận hành (9-9). Ảnh: Facebook/Samdech Hun Sen of Cambodia

Nghi thức phun nước chào mừng những chuyến bay đầu tiên hạ cánh tại sân bay quốc tế Techo. Ảnh: Facebook/Samdech Hun Sen of Cambodia

Nghi thức phun nước chào mừng những chuyến bay đầu tiên hạ cánh tại sân bay quốc tế Techo. Ảnh: Facebook/Samdech Hun Sen of Cambodia