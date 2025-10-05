Trung thu về bên xóm trọ bệnh nhi ung thư 05/10/2025 18:10

(PLO)- Tại xóm trọ bệnh nhi ung thư ở phường Tăng Nhơn Phú (TP.HCM), tiếng cười cùng ánh đèn trung thu lung linh, mang đến niềm vui trong hành trình chống chọi bệnh tật của các em nhỏ.

Chiều ngày 5-10, nhân dịp Tết Trung thu 2025, tại nhà trọ Thiện tâm dành cho bệnh nhi ung thư (phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM), hơn 250 bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện Ung bướu (Cơ sở 2) được nhận quà từ các mạnh thường quân nhằm động viên, chia sẻ phần nào khó khăn trong hành trình chữa bệnh.

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Đăng Hoàng, đại diện Hội Chữ thập đỏ Thiện Tâm, quản lý nhà trọ Thiện Tâm cho biết, hội đã chủ động liên hệ với các xóm trọ bệnh nhi ung thư khác từ sớm, đồng thời chuẩn bị hơn 250 phiếu quà dành tặng cho các em nhỏ nơi đây.

“Do diện tích tổ chức có hạn, chúng tôi chia thành nhiều đợt trao trong ngày để đảm bảo mọi bệnh nhi đều được nhận quà, để không em nào bị thiệt thòi – bé nào cũng có một mùa trăng trọn vẹn” - ông Hoàng nói.

Nhiều bệnh nhi phấn khởi khi được nhận quà. Ảnh: HN

Bế con trai ngồi trên ghế, chị Tô Thị Hương (quê ở Đắk Nông) hiện đang ở Mái ấm Bệnh nhi ung thư mẹ Như. Chị kể hai mẹ con đã ở nơi này hơn một năm nay. Đây là lần thứ hai, chị cùng con đón trung thu ở xóm trọ bệnh nhi này.

Các em vui mừng khi được tặng nhiều hộp quà đồ chơi. Ảnh: HN

Cầm trên tay phần quà và lồng đèn cho con, chị Hương chia sẻ năm ngoái, khi phát hiện ánh sáng trong mắt con có gì đó lạ như “ánh mắt mèo”, chị liền đưa bé đi khám. Bác sĩ chẩn đoán bé bị u nguyên bào võng mạc, một dạng ung thư ác tính ở trẻ em, thường do đột biến gen.

“Ban đầu bé chỉ mổ một bên mắt trái, sau đó hóa trị trong TP.HCM, rồi khối u to quá nên phải ra Hà Nội chích vào động mạch. Ba mũi đầu bé còn nhìn mờ mờ, đến mũi thứ tư thì phản thuốc, máu bầm kín cả mắt. Giờ thì hai mắt đều không còn thấy gì” - chị Hương nghẹn ngào nói.

﻿ ﻿ ﻿ Phụ huynh phấn khởi cùng con nhận quà. Ảnh: HN

Hiện nhà cửa của chị ở quê đã bán hết. Còn lại hai mẹ con đi từ Bắc vào Nam chữa bệnh. Người chồng ở lại quê, đi làm thuê để nuôi hai anh trai của bé. Hơn một năm qua, hai mẹ con đi viện ở Hà Nội rồi lại vào TP.HCM chữa trị.

“Chỉ mong có phép màu nào đó giúp con nhìn lại được ánh sáng. Trung thu ở đây vui lắm, con tôi không thấy nhưng vẫn cảm nhận được và vẫn đòi tôi dẫn đi chơi” - chị Hương tâm sự.

Ở cùng chị Hương, chị Ksor H’Kiêm, (quê ở Gia Lai), bẽn lẽn nói rằng đây là mùa trung thu đầu tiên của hai mẹ con tại xóm trọ bệnh nhi ung thư này.

Chị Ksor H’Kiêm cùng con nhận quà trung thu. Ảnh: HN

Chị Ksor H’Kiêm kể, bé mắc u nguyên bào thần kinh, được phát hiện vào cuối năm 2024. Sau những cơn sốt liên miên, chị phát hiện bụng bé ngày càng to bất thường.

Sau đó, chị đành bế con xuống TP.HCM chữa trị. Từ đó, hai mẹ con nương nhờ Mái ấm Mẹ Như hơn một năm nay, còn chồng chị ở lại quê làm thuê, nuôi hai đứa con lớn.

﻿ Các em vui mừng với phần quà trung thu. Ảnh: HN

“Mẹ Như báo tin có đoàn từ thiện tổ chức phát quà, tôi mừng lắm, bồng con tới từ sáng. Tôi không ngờ năm nay lại đón trung thu ở nơi này… Không có ánh trăng quê, nhưng có ánh mắt thương yêu của mọi người dành cho con tôi” - chị Ksor H’Kiêm nói.

Nhiều phần quà được trao tận tay các bé. Ảnh: HN