Từ phiên tòa xét xử hoa hậu Thùy Tiên: Bài học nào cho các KOL, KOC? 21/11/2025 07:00

(PLO)- Vụ án hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục,…lừa dối khách hàng trong vụ kẹo Kera, tạm khép lại với bản án được tuyên cho các bị cáo từ 2 đến 3 năm tù nhưng để lại nhiều bài học sâu sắc cho cả các KOL, KOC lẫn người tiêu dùng.

Phiên tòa xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục,…tội lừa dối khách hàng trong vụ kẹo Kera, diễn ra mới đây thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, không chỉ bởi sản phẩm vi phạm ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người, mà còn vì niềm tin của người tiêu dùng đặt vào các KOL, KOC đã bị lợi dụng.

Vụ án tạm khép lại với bản án được tuyên cho các bị cáo từ 2 đến 3 năm tù nhưng để lại nhiều bài học sâu sắc cho cả các KOL, KOC lẫn người tiêu dùng. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Đoàn Luật sư TP.HCM phân tích, đánh giá với PLO xung quanh vụ án này.