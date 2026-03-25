Tuổi trẻ Sư đoàn 9 xung kích, sáng tạo trong Tháng Thanh niên 2026 25/03/2026 06:01

(PLO)- Hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), tuổi trẻ Sư đoàn 9 triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị.

Ngay từ đầu tháng 3, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 9 đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Các tổ chức Đoàn tổ chức lễ phát động Tháng Thanh niên trang trọng, thiết thực; 100% cơ sở Đoàn ký kết giao ước thi đua, xác định chỉ tiêu, nội dung hành động sát với nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị.

Phong trào thi đua “3 Tiên phong quyết thắng” được triển khai sâu rộng, tập trung vào xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; giữ gìn, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Qua đó, tạo động lực để đoàn viên, thanh niên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2026 của Đoàn cơ sở Trung đoàn 2, Sư đoàn 9.

Trong huấn luyện, tuổi trẻ các đơn vị phát huy vai trò xung kích ngay từ ngày đầu, tuần đầu ra quân; tích cực học tập, rèn luyện, làm chủ vũ khí, trang bị. Nhiều mô hình được triển khai hiệu quả như “Tuần học thanh niên kiểu mẫu”, “Giờ học thanh niên tự quản, tự rèn”, “Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên vi phạm kỷ luật”, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện và chấp hành kỷ luật.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tổ chức đa dạng với các diễn đàn thanh niên, sinh hoạt chuyên đề, thu hút đông đảo đoàn viên, nhất là chiến sĩ mới năm 2026 tham gia.

Tuổi trẻ Trung đoàn 1, Sư đoàn 9, hưởng ứng ngày chạy thể thao CISM.

Tuổi trẻ Sư đoàn 9 xung kích trong nhiệm vụ huấn luyện.

Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các tổ chức Đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, tổ chức sinh hoạt chuyên đề về quyền, nghĩa vụ công dân; vận động đoàn viên chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, góp phần bảo đảm an toàn cho công tác bầu cử.

Song song với nhiệm vụ huấn luyện, tuổi trẻ Sư đoàn tích cực tham gia xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp; tổ chức vệ sinh doanh trại, trồng, chăm sóc cây xanh, củng cố pa-nô, khẩu hiệu. Các mô hình “Vườn ươm thanh niên”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” tiếp tục được duy trì, mang lại hiệu quả thiết thực.

Tuổi trẻ Sư đoàn 9 xung kích trong tham gia hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh”.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức sôi nổi, tạo không khí đoàn kết, vui tươi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của cán bộ, đoàn viên.

Những kết quả trong Tháng Thanh niên năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ Sư đoàn 9, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tổ chức Diễn đàn Thanh niên hướng về ngày hội bầu cử của toàn dân.

Cán bộ, đoàn viên tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.