‘Tuyệt đối diện ảnh’ cảnh diễu binh trên biển lần đầu tiên trong lịch sử 02/09/2025 11:58

(PLO)- Tại căn cứ quân sự Cam Ranh (Khánh Hoà), Quân chủng Hải quân đã chủ trì tổ chức diễu binh trên biển, khẳng định sức mạnh làm chủ vùng biển, vùng trời của Tổ quốc.

Màn diễu binh trên biển tại Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 đã tạo ấn tượng đặc biệt cho người xem.

Các biên đội tàu chiến, tàu ngầm tối tân có khả năng tác chiến dài ngày trong mọi điều kiện thời tiết, được trang bị tên lửa, ngư lôi, vũ khí công nghệ cao, có sức công phá mạnh, tầm bắn xa, tấn công đa mục tiêu, tiêu diệt hiệu quả các mục tiêu trên bộ, trên không, trên biển và các mục tiêu ngầm.

Đây là lực lượng nòng cốt, là lá chắn thép vững chắc nơi đầu sóng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.