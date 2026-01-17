Tuyệt tác bình minh trên vùng biển Tây Nam 17/01/2026 08:03

(PLO)- Ở vùng biển Tây Nam, vẻ đẹp không chỉ đến từ thiên nhiên, mà còn tỏa sáng từ ý chí kiên cường của con người nơi đầu sóng ngọn gió.

Những ngày đầu tháng 1-2026, khi đất trời đang rộn ràng chuyển mình đón Xuân Bính Ngọ, một hành trình đặc biệt mang theo hương xuân, hơi Tết đã rẽ sóng vươn khơi.

Được tổ chức bởi Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, hai con tàu vận tải, đổ bộ đa năng hiện đại bậc nhất đã trở thành "nhịp cầu nối" đưa hàng trăm đại biểu các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp vượt hơn 365 hải lý đến với quân dân trên các đảo tiền tiêu.

Giữa trùng khơi mênh mông của vùng biển Tây Nam, khoảnh khắc bình minh bừng sáng, nhuộm hồng những cột mốc chủ quyền và bóng áo chiến sĩ đã trở thành biểu tượng rực rỡ nhất cho sức sống kiên cường nơi đầu sóng.

Bình minh trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc - nơi có diện tích khoảng 105.000 km², với hơn 150 hòn đảo lớn nhỏ. Đây là vùng biển có vị trí địa kinh tế, địa chính trị quan trọng, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội﻿ và xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh. Những tia nắng đầu ngày báo hiệu một mùa xuân mới đang về trên vùng biển do Vùng 5 Hải quân quản lý và bảo vệ.

Kíp trực đang tập trung quan sát, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hải trình - chuyến đi mang theo tình cảm của đất liền ra với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các đảo Tây Nam.

Sức sống mới đang trỗi dậy mạnh mẽ giữa trùng khơi. Năm 2025, Nhà nước đã quan tâm đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm tại khu vực này, điển hình như tại Hòn Khoai với dự án Cảng tổng hợp lưỡng dụng. Những công trình này khi hoàn thành sẽ góp phần thực hiện định hướng chiến lược phát triển kinh tế biển của quốc gia.

Tàu cá của ngư dân trên biển Tây Nam. Vùng biển này có tài nguyên hải sản phong phú, giá trị kinh tế cao, thuận lợi cho đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản. Sự hiện diện của ngư dân không chỉ là hoạt động kinh tế mà còn là những "cột mốc sống" khẳng định chủ quyền, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng - an ninh trên biển.

Hoạt động đánh bắt xuyên đêm của ngư dân trên vùng biển Tây Nam.

Tàu vận tải của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đưa đoàn công tác vượt hơn 365 hải lý đến với các đảo.