Vàng trong nước vượt xa thế giới, chênh gần 30 triệu đồng 21/03/2026 11:24

(PLO)- Giá vàng trong nước giảm mạnh nhưng không theo kịp đà lao dốc của thế giới khiến khoảng cách nới rộng lên gần 30 triệu đồng/lượng, mức chênh lệch cao kỷ lục.

Phiên giao dịch cuối tuần ghi nhận một nhịp điều chỉnh sâu hiếm thấy của thị trường vàng trong nước, qua đó kéo giá vàng miếng rời xa đáng kể vùng đỉnh lịch sử.

Giá trong nước giảm sâu, chênh lệch vọt lên đỉnh

Ngày 21-3, sau khi tăng nhẹ trong phiên chiều qua, thị trường vàng bất ngờ đảo chiều với biên độ giảm mạnh từ đầu giờ sáng nay.

Công ty SJC điều chỉnh giảm tới 5,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, mức giảm gấp hơn 8 lần nhịp tăng trước đó. Hiện giá vàng miếng được niêm yết quanh 168 triệu đồng/lượng (mua vào) và 171 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại Công ty Mi Hồng, giá mua vào được giữ nguyên ở mức 169 triệu đồng/lượng, nhưng bán ra giảm 2,5 triệu đồng, đưa về vùng 171 triệu đồng/lượng. Mức giá này được áp dụng cho cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 do doanh nghiệp sản xuất.

Khoảng cách giá mua bán giữa các doanh nghiệp tiếp tục phân hóa rõ rệt, có nơi vẫn neo ở mức 3 triệu đồng/lượng, trong khi một số đơn vị đã chủ động thu hẹp xuống còn khoảng 2 triệu đồng/lượng nhằm kích cầu giao dịch.

Tính từ đầu tháng 3, xu hướng giảm đang chiếm ưu thế rõ rệt khi thị trường ghi nhận 10 phiên giảm so với 7 phiên tăng. Tổng mức giảm lên tới 25,7 triệu đồng/lượng, trong khi mức tăng chỉ đạt 9,8 triệu đồng, khiến giá vàng “bốc hơi” ròng gần 16 triệu đồng/lượng sau 3 tuần.

So với đỉnh lịch sử khoảng 191 triệu đồng/lượng, giá vàng hiện đã giảm gần 20 triệu đồng mỗi lượng. Mức giảm sâu này cho thấy rủi ro của việc chạy theo sóng ngắn hạn, khi không ít nhà đầu tư mua đuổi ở vùng giá cao và phải chấp nhận thua lỗ.

Đà giảm của giá vàng trong nước chủ yếu đi theo xu hướng đi xuống của thị trường thế giới. Hiện giá vàng quốc tế quanh 4.490 USD/ounce, mất khoảng 160 USD trong phiên và giảm tổng cộng gần 700 USD sau 8 phiên liên tiếp.

Quy đổi theo tỉ giá ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương 142,6 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 5 triệu đồng mỗi lượng trong phiên gần nhất và “bốc hơi” khoảng 22 triệu đồng chỉ sau hơn một tuần trở lại đây.

Mặc dù diễn biến cùng chiều với giá thế giới nhưng biên độ giảm không tương xứng đã khiến khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới nới rộng lên khoảng 28,5 triệu đồng/lượng, mức chênh lệch cao kỷ lục từ trước đến nay.

Giá vàng nội địa cao hơn thế giới ở mức chênh lệch kỷ lục. Ảnh: T.L

Giá thế giới lao dốc, xu hướng ngắn hạn ra sao?

Giá vàng thế giới khép lại một tuần giao dịch đầy biến động khi không thể giữ vững mốc tâm lý 5.000 USD/ounce, qua đó ghi nhận mức giảm hơn 8%, mức giảm mạnh nhất trong 6 năm. Đây không chỉ là một nhịp điều chỉnh kỹ thuật mà còn là cú sốc tâm lý đối với thị trường.

Đầu tuần, kim loại quý vẫn neo quanh vùng 5.000 USD/ounce, dao động hẹp trong khoảng 4.975 - 5.040 USD. Tuy nhiên, bước ngoặt xuất hiện giữa tuần khi giá xuyên thủng ngưỡng 4.970 USD, lao dốc hơn 120 USD chỉ trong vài giờ. Áp lực bán gia tăng sau khi dữ liệu PPI vượt dự báo cùng thông điệp cứng rắn từ Fed, kéo giá về sát 4.800 USD/ounce. Đà giảm chưa dừng lại khi cuối tuần, giá tiếp tục rơi mạnh xuống 4.538 USD trước khi chốt tuần quanh 4.490 USD/ounce.

Diễn biến này phản ánh rõ hệ quả của dòng tiền đầu cơ ngắn hạn. Khi giá liên tục lập đỉnh trước đó, nhiều nhà đầu tư đã mua đuổi với kỳ vọng lướt sóng, nhưng cú đảo chiều mạnh khiến không ít vị thế bị mắc kẹt, buộc phải cắt lỗ.

Đáng chú ý, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng – yếu tố thường hỗ trợ vàng – thị trường lại diễn biến ngược chiều. Nguyên nhân chủ yếu đến từ đồng USD mạnh lên khi dòng tiền trú ẩn quay về Mỹ, chính sách tiền tệ thắt chặt kéo chi phí nắm giữ vàng tăng cao, cùng áp lực chốt lời sau giai đoạn tăng nóng.

Tâm lý thị trường cũng nhanh chóng đảo chiều. Khảo sát của Kitco cho thấy giới phân tích Phố Wall chuyển sang bi quan trong ngắn hạn, trong khi nhà đầu tư cá nhân cũng dần thận trọng sau chuỗi phiên giảm sâu.

Ở góc nhìn vĩ mô, triển vọng giá vàng hiện phụ thuộc lớn vào diễn biến địa chính trị và thị trường năng lượng, đặc biệt là nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông. Nếu xung đột kéo dài và giá dầu duy trì ở mức cao, áp lực lạm phát có thể buộc các ngân hàng trung ương tiếp tục duy trì hoặc thắt chặt chính sách, yếu tố bất lợi cho vàng.

Trong kịch bản tiêu cực, giá vàng có thể lùi về dưới 4.000 USD/ounce. Ngược lại, nếu căng thẳng hạ nhiệt và giá năng lượng giảm, lực cầu từ các ngân hàng trung ương có thể quay lại, giúp vàng ổn định trên vùng 5.000 USD/ounce.

Về kỹ thuật, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục dò đáy trong ngắn hạn, với vùng hỗ trợ đáng chú ý quanh 4.400 - 4.500 USD/ounce. Nếu ngưỡng này bị xuyên thủng, áp lực giảm có thể kéo dài. Ngược lại, để phục hồi xu hướng tăng, giá vàng cần vượt trở lại mốc 4.800 USD và xa hơn là 5.000 USD/ounce.

Dù chịu áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn, nhiều chuyên gia vẫn giữ quan điểm tích cực về triển vọng trung và dài hạn của vàng, trong bối cảnh các rủi ro nền tảng như lạm phát, nợ công và bất ổn địa chính trị toàn cầu vẫn hiện hữu.