Về từ ‘địa ngục trần gian’: Ký ức trong ổ lừa đảo 06/10/2025 14:42

(PLO)- Công an, biên phòng Việt Nam phối hợp lực lượng chức năng Campuchia tăng cường điều tra, giải cứu nạn nhân và triệt phá nhiều đường dây lừa đảo, buôn người xuyên biên giới, thể hiện quyết tâm chung trong bảo vệ an ninh, an toàn cho người dân hai nước. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nạn nhân sập bẫy những kẻ lừa đảo.

Video: Về từ ‘địa ngục trần gian’: Rơi vào ổ lừa đảo

Theo thống kê, từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng biên phòng tỉnh đã tiếp nhận 29 đợt với tổng cộng 1.725 lao động Việt Nam về nước qua các cửa khẩu Xa Mát và Mộc Bài. Ngoài ra, khoảng 20 người đã tự trốn thoát khỏi các tổ chức lừa đảo, chạy về phía biên giới cầu cứu.

Trong đó có 365 trường hợp bị xử phạt hành chính về hành vi xuất nhập cảnh trái phép với số tiền gần 1,5 tỉ đồng. Đáng chú ý, có trường hợp đang bị công an trong nước truy nã hoặc thuộc diện cấm xuất cảnh. Đặc biệt, có người vừa bị trục xuất đã tái phạm, vượt biên lần thứ hai để tìm “việc nhẹ, lương cao”, buộc cơ quan chức năng phải khởi tố hình sự.

Theo BĐBP Tây Ninh, điều đáng lo hơn là trong số hơn 1.300 người còn lại, tuy xuất cảnh hợp pháp bằng hộ chiếu, visa, nhưng họ vẫn làm việc cho các tổ chức tội phạm ở Campuchia. Không ít trường hợp bị lôi kéo tham gia trực tiếp vào các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia – giả danh công an, viện kiểm sát, nhân viên bưu điện… để chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam.