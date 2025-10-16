Video: Công an khám nhà ‘Ngân 98’, thu giữ két sắt chứa 80 sổ đỏ và nhiều tài sản giá trị 16/10/2025 09:52

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khám xét nơi ở của Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) đã thu giữ két sắt chứa 80 sổ đỏ và nhiều tài sản giá trị

Tối 15-10, Công an TP.HCM cho biết, trong hai ngày 13 và 14-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM tiến hành khám xét nơi ở của Võ Thị Ngọc Ngân. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một két sắt nhưng Ngân và người thân không cung cấp được mã mở khóa.

Cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát đã niêm phong, đưa két sắt về trụ sở để mở khóa theo đúng trình tự pháp luật.

Kết quả khám xét cho thấy bên trong két có 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm ngân hàng cùng nhiều vật chứng khác liên quan vụ án.