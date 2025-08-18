VitaDairy chinh phục thị trường sữa Trung Á 18/08/2025 15:58

(PLO)- Ngành sữa Việt Nam vừa ghi dấu thêm một bước tiến mới khi VitaDairy – doanh nghiệp điển hình về dinh dưỡng miễn dịch – xuất khẩu lô sữa dinh dưỡng Oggi sang Afghanistan, thị trường sữa tiềm năng đang thu hút sự quan tâm của nhiều thương hiệu sữa lớn trên thế giới.

Cơ hội nào cho VitaDairy từ nhu cầu dinh dưỡng trẻ em tại Afghanistan?

Afghanistan hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ suy dinh dưỡng cao nhất thế giới. Theo IPC, có tới 3,5 triệu trẻ em từ 6 – 59 tháng tuổi bị suy dinh dưỡng cấp tính. Nguyên nhân chủ yếu đến từ chất lượng và số lượng dinh dưỡng kém, môi trường thiếu vệ sinh, dịch bệnh, hạn chế trong tiếp cận dịch vụ y tế và việc nuôi con bằng sữa mẹ chưa được thực hiện đầy đủ... Trong bối cảnh đó, các sản phẩm dinh dưỡng đạt chuẩn y tế – đặc biệt là sữa công thức tăng cường vi chất – trở thành nhu cầu cấp thiết tại thị trường này.

Dù nhu cầu lớn, Afghanistan lại không dễ dãi trong việc cấp phép cho các sản phẩm dinh dưỡng. Cơ quan quản lý tại đây áp dụng những tiêu chí đặc biệt khắt khe đối với sản phẩm cho trẻ em, yêu cầu nghiêm ngặt về chứng nhận chất lượng, minh bạch nguồn gốc, nhãn mác, ngôn ngữ bản địa và chứng nhận đạt chuẩn Halal.

Afghanistan có đến 3,5 triệu trẻ em tuổi từ 6 – 59 tháng bị suy dinh dưỡng cấp tính (Ảnh: Internet)

Dòng sản phẩm VitaDairy được xuất khẩu sang thị trường Afghanistan là Oggi – sữa công thức hỗ trợ tăng cân và tiêu hóa, vốn đã được đón nhận tại Việt Nam. Oggi được sản xuất trên dây chuyền đạt chuẩn quốc tế, sở hữu các chứng nhận ISO 22000:2018, ISO 9001:2015, chứng nhận Halal cùng nhiều kiểm nghiệm đảm bảo an toàn vi sinh. Nhờ đó, sản phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về chất lượng và an toàn thực phẩm để gia nhập thị trường dinh dưỡng khắt khe này.

Với sự hợp tác chiến lược cùng một nhà phân phối dược phẩm và dinh dưỡng lớn tại Afghanistan (đề nghị không nêu tên), VitaDairy sẽ tiếp tục mở rộng thị trường sang các khu vực tiềm năng khác như Nam Á, Trung Đông... – nơi có tổng dân số vượt 2 tỷ người, chiếm gần 25% dân số toàn cầu, với tỷ lệ sinh cao hơn nhiều so với mức trung bình thế giới (ví dụ: Afghanistan 4,2 con/phụ nữ).

Oggi -một trong những dòng sản phẩm tiêu biểu trong danh mục sản phẩm trẻ em của VitaDairy.

Vươn mình cùng kỷ nguyên mới

Suốt hơn 20 năm qua, VitaDairy đã khẳng định năng lực trên đường đua tăng trưởng. Sau khi củng cố vị thế và uy tín thương hiệu tại Việt Nam – đứng thứ 2 về thị phần doanh thu trong ngành sữa bột trẻ em (theo Nielsen IQ) – doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh chiến lược kinh doanh quốc tế, đồng thời mở rộng danh mục sản phẩm trong nước. Gần đây, VitaDairy đã ra mắt thành công sữa tươi Moozi nhập khẩu nguyên kiện từ trang trại tại Tasmania (Úc) và sữa thạch Moozi, bổ sung thêm lựa chọn mới cho người tiêu dùng.

Đặt trọng tâm vào người tiêu dùng, luôn lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu thị trường, VitaDairy khéo léo lồng ghép các giá trị khoa học, sáng tạo và nhân văn vào bản sắc kinh doanh. Từ đó, doanh nghiệp không chỉ tạo lợi ích cho mình mà còn dung hòa với lợi ích cộng đồng, trở thành bệ phóng cho sự phát triển bền vững.

Đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình, hứa hẹn với thật nhiều cơ hội phát triển dành cho những doanh nghiệp dám nghĩ, dám làm, biết tự thích ứng, sẵn sàng đổi mới và tận dụng tối đa các cơ hội để bứt phá. Doanh nghiệp Việt Nam nói chung và VitaDairy nói riêng cũng sẽ là một kiểu mẫu tiêu biểu về doanh nghiệp Việt liên tục đổi mới và bứt phá giới hạn để tiếp tục vươn xa góp phần khẳng định uy tín và tầm vóc của thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế.