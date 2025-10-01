VPBankS chào bán IPO từ ngày 10-10 với giá 33.900 đồng/CP 01/10/2025 15:00

Thời gian đăng ký mua từ ngày 10-10 đến 31-10, kết quả đăng ký và phân bổ cổ phiếu sẽ được công bố từ ngày 1-11 đến 2-11.

VPBankS chào bán thương vụ IPO kỷ lục ngành chứng khoán

Ngày 1-10, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng, CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) vừa thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng với mức giá 33.900 đồng/cổ phiếu, số lượng là 375 triệu đơn vị.

Tổng giá trị vốn huy động dự kiến đạt gần 12.713 tỷ đồng, trở thành thương vụ chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) lớn nhất trong lịch sử chứng khoán Việt Nam. Ở mức giá chào bán này, VPBankS được định giá khoảng 63.562 tỷ đồng (hơn 2,4 tỷ USD) sau IPO.

Hội thảo trước thềm IPO với chủ đề: VPBankS cộng hưởng thịnh vượng, vững bước dẫn đầu. (Ảnh: VPBankS).

Thời gian nhận đăng ký mua là từ 8 giờ, ngày 10-10 đến 16 giờ ngày 31-10-2025. Mỗi nhà đầu tư được đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phiếu và tối đa không quá 93,75 triệu cổ phiếu (tương đương 5% vốn điều lệ sau phát hành), bước khối lượng là 100 cổ phiếu. Số tiền đặt cọc bằng 10% tổng giá trị đăng ký mua. Kết quả đăng ký và phân bổ cổ phiếu sẽ được công bố từ ngày 1-11 đến 2-11, thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 3-11 đến 7-11-2025.

Cổ phiếu của VPBankS sẽ được công ty tự phân phối và thông qua 3 đại lý là Chứng khoán Vietcap, Chứng khóa SSI và Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS). Thông báo hướng dẫn đăng ký mua cổ phiếu được công bố tại website của cả 4 đơn vị nói trên.

Tại mức giá chào bán 33.900 đồng/CP và kế hoạch lợi nhuận cả năm 2025, tỷ lệ P/E (giá trên lợi nhuận ròng) của VPBankS ở mức 14,3 lần, trong khi P/B (giá trên giá trị sổ sách) tính đến cuối quý III-2025 ước đạt 2,5 lần, cả hai đều thấp hơn so với mặt bằng chung của thị trường.

Với mong muốn mang đến một bức tranh toàn diện về doanh nghiệp, vị thế đặc biệt trong hệ sinh thái tài chính Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HoSE: VPB) và cập nhật thông tin chi tiết về thương vụ IPO, VPBankS sẽ tổ chức hội thảo “VPBankS cộng hưởng thịnh vượng, vững bước dẫn đầu” tại Hà Nội và TP HCM.

Cụ thể, hội thảo sẽ diễn ra vào 15 giờ, ngày 15-10, tại Gem Center: 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, TP.HCM. Tại Hà Nội, diễn ra từ 15 giờ, ngày 16-10 tại Lotte Center: 54 Liễu Giai, phường Giảng Võ, Hà Nội. Để đăng ký tham dự, nhà đầu tư vui lòng truy cập liên kết.

Động lực tăng trưởng của VPBankS đến từ những lợi thế riêng có. Trước hết, VPBankS nằm trong một hệ sinh thái tài chính mở rộng của VPBank, trải dài từ ngân hàng, chứng khoán, tài chính tiêu dùng, bảo hiểm, ngân hàng số đến fintech. Hệ sinh thái lớn mạnh cho phép VPBankS khai thác cơ hội bán chéo, trở thành trung tâm giải pháp đầu tư cho hơn 30 triệu khách hàng, lớn gấp 3 lần so với số tài khoản chứng khoán hiện nay tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, mối quan hệ đối chiến lược cùng Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) mang đến cho VPBankS những ưu thế khó sao chép, đó là: nguồn vốn dài hạn với chi phí thấp, tiếp cận mạng lưới tài chính quốc tế, nâng cao năng lực quản lý, mở rộng dịch vụ chứng khoán tiên phong.

Nhân sự tại VPBankS.

Với nền tảng công nghệ từ ngân hàng mẹ, VPBankS đã xây dựng được đội ngũ hơn 200 nhân sự công nghệ thông tin và phát triển những nền tảng giao dịch hiện đại, bảo mật, tiện lợi như NEO Invest, những công cụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) như StockGuru. Song song, mô hình quản trị tập đoàn mạnh mẽ và nhất quán giúp gắn kết các đơn vị thành viên cùng đội ngũ lãnh đạo xuất sắc, kỳ cựu với tầm nhìn chiến lược và kinh nghiệm sâu rộng, là những nền tảng vững chắc giúp công ty duy trì lợi thế cạnh tranh.

Cần nói thêm, VPBankS bước vào chặng đường IPO với lợi thế đặc biệt khi thừa hưởng kinh nghiệm dày dạn từ ngân hàng mẹ. VPBank là một trong số ít đơn vị thực hiện thành công hai thương vụ tỷ USD tại Việt Nam, đó là: bán 49% cổ phần công ty tín dụng tiêu dùng FE CREDIT cho đối tác ngoại SMBCCF và phát hành 15% cổ phần VPBank cho SMBC.