Xem thể thao trực tiếp mọi lúc, mọi nơi cùng MyTV 09/09/2025 10:28

(PLO)- Bạn là fan cuồng Ngoại hạng Anh? Bạn không muốn bỏ lỡ cú smash quyết định ở Roland Garros hay đang chờ một trận boxing nảy lửa vào rạng sáng? Với MyTV, tất cả đều trong tầm tay. Chỉ cần một thiết bị có kết nối internet, khán giả có thể theo dõi thể thao trực tiếp mọi lúc, mọi nơi.

Nội dung thể thao chất lượng cao, phong phú

MyTV hiện là một trong những nền tảng sở hữu kho nội dung thể thao trực tuyến đa dạng tại Việt Nam, đáp ứng nhu cầu theo dõi của đông đảo khán giả yêu thích nhiều bộ môn khác nhau. Mỗi tháng, nền tảng phát sóng hàng trăm trận đấu trong nước và quốc tế, trải rộng từ bóng đá, tennis, đua xe cho đến võ thuật.

Người hâm mộ có thể xem bóng đá trực tiếp các giải đấu hàng đầu như Champions League, Premier League, Serie A hay V.League – nơi quy tụ những ngôi sao sáng giá và các cuộc đối đầu nảy lửa. Với tennis, MyTV mang đến trọn vẹn các giải ATP, WTA cùng bốn kỳ Grand Slam danh giá, đáp ứng trọn vẹn đam mê thể thao đỉnh cao.

Người đam mê tốc độ cũng không thể bỏ qua các chặng đua F1, MotoGP, trong khi khán giả yêu võ thuật sẽ có cơ hội theo dõi những trận UFC, Boxing hay Muay Thai đỉnh cao, quy tụ các võ sĩ hàng đầu thế giới. Bên cạnh đó, MyTV còn mở rộng ra nhiều bộ môn khác, từ bóng chuyền, bóng rổ, golf cho đến eSports, giúp kho nội dung luôn phong phú và cập nhật theo xu hướng.

Điểm nổi bật của MyTV không chỉ ở số lượng mà còn ở chất lượng truyền tải. Tất cả các sự kiện thể thao đều được phát sóng với chuẩn HD/Full HD, hình ảnh sắc nét, tốc độ khung hình ổn định và âm thanh sống động. Hệ thống đường truyền được tối ưu giúp giảm thiểu tình trạng giật, lag, kể cả trong những trận đấu có lượng người xem đông. Điều này giúp khán giả không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào. Với MyTV, tất cả đều trong tầm tay. Chỉ cần một thiết bị có kết nối internet, bạn có thể xem thể thao trực tiếp mọi lúc, mọi nơi, ngay tại nhà, quán cà phê, văn phòng,...

MyTV giúp bạn cá nhân hóa trải nghiệm thể thao

Điểm khác biệt khiến MyTV trở thành lựa chọn đáng chú ý của người hâm mộ thể thao là khả năng cá nhân hóa trải nghiệm. Thay vì bị động trước lịch phát sóng như ở truyền hình truyền thống, khán giả hoàn toàn có thể chủ động theo dõi theo cách mình muốn. Một bàn thắng đẹp mắt, một cú smash quyết định hay pha ra đòn hạ gục ngoạn mục… tất cả đều có thể tua lại để xem nhiều lần. Nếu bận rộn và bỏ lỡ giờ trực tiếp, người dùng vẫn có thể xem lại toàn bộ trận đấu trong vòng bảy ngày. Ở một số sự kiện đặc biệt, MyTV còn cho phép lựa chọn chế độ âm thanh hoặc góc máy quay khác nhau, mang lại trải nghiệm mới mẻ và chân thực hơn. Ngoài ra, tính năng cài đặt nhắc lịch thi đấu giúp khán giả không bỏ sót bất kỳ trận đấu quan trọng nào, nhất là những cuộc đối đầu diễn ra vào khung giờ khuya hoặc rạng sáng.

Không chỉ dừng ở nội dung, MyTV còn tối ưu trải nghiệm đa nền tảng. Người dùng có thể theo dõi trên Smart TV, điện thoại, máy tính bảng hoặc laptop, phù hợp với từng hoàn cảnh và nhu cầu khác nhau. Đặc biệt, chỉ cần một tài khoản duy nhất, tất cả thiết bị sẽ được đồng bộ lịch sử theo dõi và danh sách nội dung yêu thích, giúp quá trình trải nghiệm liền mạch, tiện lợi. Từ phòng khách, quán cà phê cho đến trên xe di chuyển, MyTV đảm bảo khán giả luôn có thể đồng hành cùng những trận cầu và sự kiện thể thao mà mình yêu thích.