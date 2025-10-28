Xu hướng cửa slim: Lựa chọn mới trong kiến trúc nhà ở hiện đại 28/10/2025 16:27

(PLO)- Những năm gần đây, khi xu hướng thiết kế tối giản và mở rộng không gian sống ngày càng phổ biến, cửa slim đang trở thành lựa chọn được nhiều kiến trúc sư và chủ đầu tư tin dùng trong các công trình cao cấp.

Không gian mở – xu hướng của kiến trúc đương đại

Trong các căn hộ và biệt thự hiện đại, yếu tố “mở” và “đơn giản hóa đường nét” được ưu tiên hàng đầu. Từ vật liệu xây dựng cho đến nội thất, mọi chi tiết đều hướng đến việc tối đa ánh sáng tự nhiên, tăng trải nghiệm liền mạch trong ngôi nhà.

Chính trong bối cảnh đó, cửa slim – với thiết kế khung nhôm siêu mảnh, diện tích kính lớn, đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường kiến trúc châu Âu, châu Á và lan rộng tại Việt Nam trong vài năm gần đây.

Ưu điểm nổi bật của cửa slim hiện đại

Theo đại diện của Heckler Việt Nam, dòng cửa nhôm slim cao cấp được phát triển dựa trên tiêu chí “cao cấp – tinh gọn – hiện đại”. Sản phẩm sử dụng profile nhôm định hình mỏng hơn 40% so với cửa truyền thống, nhưng có độ bền cơ học vượt trội nhờ hợp kim 6063-T5 và hệ phụ kiện đồng bộ từng chi tiết.

Ngoài yếu tố thẩm mỹ, cửa slim còn mang lại những lợi ích thiết thực:

- Tối ưu ánh sáng: diện tích kính lớn giúp căn phòng luôn sáng tự nhiên.

- Tiết kiệm diện tích: Hệ khung cửa nhỏ và thiết kế thông minh giúp tối ưu diện tích căn nhà.

- Dễ dàng vệ sinh: Hệ khung nhôm kính không bị ẩm mốc như các vật liệu khác, vệ sinh lau chùi dễ dàng.

Các sản phẩm cửa slim Heckler hiện được ứng dụng phổ biến trong biệt thự, chung cư cao cấp, showroom và nhà phố hiện đại tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng...

Thiết kế tinh giản – tôn vinh giá trị không gian sống

Không chỉ là một sản phẩm xây dựng, cửa slim được xem như một yếu tố thẩm mỹ kiến trúc. Đường nét tối giản, kết cấu tinh tế và bề mặt nhôm sơn cao cấp tạo nên cảm giác sang trọng, phù hợp với phong cách sống hiện đại của giới trẻ và các gia đình thành đạt.

“Cửa slim giúp không gian trở nên tinh tế hơn, tối ưu diện tích và vận hành êm ái. Đó là lý do dòng cửa này đang trở thành biểu tượng của phong cách sống tinh gọn và sang trọng” đại diện Heckler Việt Nam chia sẻ.

Tương lai của cửa slim tại thị trường Việt Nam

Theo các chuyên gia, từ 2025–2030, thị phần cửa slim tại Việt Nam dự kiến tăng trưởng trung bình 25%/năm, đặc biệt ở phân khúc nhà ở cao cấp và căn hộ, penthouse. Sự kết hợp giữa thiết kế tối giản, công nghệ vật liệu và xu hướng sống xanh sẽ tiếp tục thúc đẩy loại cửa này phát triển mạnh mẽ.

