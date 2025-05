Xuất hiện căn hộ phân khúc siêu sang giá xấp xỉ 200 triệu đồng/m² 21/05/2025 10:59

Theo báo cáo thị trường bất động sản quý I/2025 vừa được Bộ Xây dựng công bố, giá chung cư tại Hà Nội tăng 5%, tại TP.HCM tăng 3-4% so với quý IV/2024.

Phần lớn giá căn hộ chung cư quý I không tăng mạnh như năm 2024. Ảnh minh họa: AI

Giá căn hộ chung cư tăng nhẹ

Theo Bộ Xây dựng, giá căn hộ chung cư quý I/2025 tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng không có nhiều biến động so với quý IV/2024; Phần lớn giá căn hộ chung cư không tăng mạnh như năm 2024.

Trong đó, phân khúc bình dân có giá dưới 45 triệu đồng/m2, phân khúc trung cấp có giá khoảng từ 45–70 triệu đồng/m2, cao cấp có giá khoảng từ 70 đến trên 100 triệu đồng/m2 . Đặc biệt, căn hộ phân khúc siêu sang đã xuất hiện ở một vài dự án có giá xấp xỉ 200 triệu đồng/m2.

Tại Hà Nội, giá chung cư nhìn chung ổn định, tại một số dự án, vị trí tăng khoảng 5% so với quý IV năm 2024.

Giá rao bán chung cư cụ thể trong quý như sau: Dự án chung cư The Pavilion có giá rao bán khoảng 50-64 triệu đồng/m2, Dự án The Sakura – Vinhomes Smart City có giá rao bán khoảng 60-80 triệu đồng/m2, Dự án The Canopy Residences có giá rao bán khoảng 65-73 triệu đồng/m2; Vinhomes D'Capitale (Cầu Giấy) có giá rao bán khoảng 75-110 triệu đồng/m2; Thống Nhất Complex (Thanh Xuân) có giá rao bán khoảng 70-82 triệu đồng/m2; Eco Lake View (Hoàng Mai) có giá rao bán khoảng 58-70 triệu đồng/m2; Vinhomes Ocean Park tại phân khu The Zurich có giá rao bán khoảng 55-67 triệu đồng/m2; Dự án The Sapphire – Vinhomes Smart City có giá rao bán khoảng 55-72 triệu đồng/m2.

Tại TP.HCM, giá căn hộ chung cư nhìn chung ổn định, tại một số dự án, vị trí có mức tăng khoảng 3-4 % so với Quý IV năm 2024.

Theo khảo sát tại một số dự án, giá rao bán cụ thể trong quý như sau: Dự án Thủ Thiêm Green House (quận 2) có giá rao bán khoảng 27-31 triệu đồng/m2; Dự án căn hộ Green River (quận 8) có giá rao bán khoảng 35-45 triệu đồng/m2, Dự án Diamond Centery có giá rao bán khoảng 61-75 triệu đồng/m2; Eco Green Sài Gòn (Quận 7) có giá rao bán khoảng 65-83 triệu đồng/m2; Dự án Diamond Centery có giá rao bán khoảng 62-75 triệu đồng/m2; Dự án Glory Heights - Vinhomes Grand Park có giá rao bán khoảng 50-67 triệu đồng/m2; Dự án The Beverly Solari - Vinhomes Grand Park, quận 9 có giá rao bán khoảng 45-61 triệu đồng/m2.

Tại Hải Phòng, dự án Hoàng Huy Commerce có giá rao bán khoảng 32-42 triệu đồng/m2, Dự án Diamond Crown Hải Phòng có giá rao bán khoảng 46-68 triệu đồng/m2; Tại thành phố Đà Nẵng: Dự án The Ori Garden, Đường Mê Linh, Phường Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng có giá bán từ 20-28 triệu đồng/m2.

Giao dịch bất động sản tăng, tồn kho giảm

Cũng theo số liệu của Bộ Xây dựng, lượng giao dịch bất động sản, chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền có xu hướng tăng.

Quý I/2025 có 33.585 giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ thành công, bằng 132% so với quý IV/2024; lượng giao dịch đất nền có 101.049 giao dịch thành công, bằng 116,4% so với quý IV/2024.

Qua số liệu tổng hợp cho thấy lượng giao dịch bất động sản tại 3 loại hình (căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ và đất nền) trong quý I/2025 có xu hướng tăng so với quý IV/2024 (lượng giao dịch chung cư và nhà ở riêng lẻ quý IV/2024 là 25.409 giao dịch; lượng giao dịch đất nền quý IV/2024 là 86.796 giao dịch).

Trong khi đó, lượng tồn kho bất động sản tại các dự án trong quý I/2025 vào khoảng 23.400 căn/nền (bao gồm chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền), trong đó: chung cư 2.339 căn; nhà ở riêng lẻ 9.376 căn; đất nền 11.685 nền.

Lượng tồn kho bất động sản tại các dự án tiếp tục giảm so với quý IV/2024 tuy nhiên không đồng đều trong các loại hình bất động sản, phân khúc nhà ở riêng lẻ bằng khoảng 83,5% so với quý IV/2024 trong khi phân khúc nhà chung cư và đất nền còn cao hơn so với quý IV/2024.