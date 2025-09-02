Xúc động khoảnh khắc hàng vạn người dân đồng loạt hát Quốc ca tại Quảng trường Ba Đình 02/09/2025 10:35

(PLO)- Khi Đại lễ A80 chính thức bắt đầu, hàng vạn người dân trên các tuyến đường quanh Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) đã đồng loạt đứng nghiêm, hát vang Quốc ca trong không khí trang nghiêm, hào hùng.

Đúng 6 giờ 30 sáng 2-9, Lễ kỷ niệm, diễu binh và diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 chính thức khai mạc. Cùng thời khắc đó, trên mọi nẻo đường xung quanh Quảng trường Ba Đình, hàng ngàn người dân đồng loạt làm lễ chào cờ, cất cao giọng hát Quốc ca.

Không khí vừa trang trọng vừa chan chứa niềm phấn khởi, khi hàng vạn con tim cùng hòa chung nhịp đập hướng về Tổ quốc. Nhiều người dân bày tỏ sự háo hức, xúc động trong giây phút được sống giữa ngày hội non sông đặc biệt.

Theo kế hoạch, Đại lễ A80 diễn ra từ 6 giờ 30 đến 10 giờ cùng ngày, với sự tham gia của hơn 40.000 người thuộc các khối lực lượng vũ trang, quần chúng, cùng nhiều khí tài quân sự và xe đặc chủng.