Xúc động ngày quay lại Nậm Tông, Kho Vàng...

Một năm sau biến cố đau thương, chúng tôi đã quay trở lại, không chỉ đơn thuần để ghi lại những câu chuyện hồi sinh về đời người, nếp nhà, mà còn bởi chính chúng tôi - những người từng có mặt tại những nơi ấy vào tháng 9-2024, muốn tự hoàn thiện về mặt cảm xúc trong tâm hồn mình. Bởi năm ngoái khi rời đi, chúng tôi còn nhiều day dứt và đau đáu. Vậy nên, chính chúng tôi cũng cần được lấp đầy bởi bằng hình ảnh tích cực, tươi mới của những mảnh đất này.
Và hôm nay, chúng tôi đã yên lòng hơn khi trên thửa đất mới, sim tím và quế non lên đều; trong mắt bà con, niềm tin bền bỉ đã thay chỗ u buồn. Vùng đất từng bị coi “chó ăn đá, gà ăn sỏi” đã xanh trở lại. Trưởng thôn Ma Seo Chứ nói: “Hoa đã nở, cây đã lên, lòng người cũng nở”.