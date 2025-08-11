Yếu tố quyết định diễn biến giá vàng thế giới sau 1 tuần tăng sốc 11/08/2025 08:37

(PLO)- Trong tuần này, thị trường vàng thế giới đón nhận một số thông tin kinh tế, trong đó có thông tin về lạm phát cũng như “sức khỏe” tiêu dùng của người dân Mỹ.

Tuần vừa qua, trên thị trường vàng thế giới, nhà đầu tư không đón nhận quá nhiều thông tin kinh tế có thể tạo ra thay đổi cục diện với diễn biến giá vàng. Tuy nhiên, một bất ngờ liên quan đến chính sách nhập khẩu vàng của Mỹ đã thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư.

Những quyết định liên quan đến lãi suất cơ bản của các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới tác động không nhỏ đến giá vàng. Ảnh: NGỌC DIỆP

Ngày thứ Năm vừa rồi, khi có thông tin cho thấy một số loại vàng thỏi nhập từ Thụy Sỹ sẽ phải chịu thuế nhập khẩu ở ngưỡng rất cao, giá vàng thế giới lập tức tăng lên ngưỡng cao chưa từng thấy 3.534,10USD/ounce và sau đó vượt qua ngưỡng 3.400USD/ounce.

Tuy nhiên, đến chiều ngày thứ Sáu, khi Nhà Trắng xác nhận thông tin này không chính xác và vàng sẽ không phải chịu thuế nhập khẩu cao, giá vàng đã giảm trở lại, tuy nhiên vẫn giữ được ở vùng giá khá cao so với trước đó. Ở thời điểm cập nhật nhất vào đầu giờ sáng nay (11-8), giá vàng thế giới ở ngưỡng 3.394USD/ounce.

Trong tuần này, thị trường vàng đón nhận một số thông tin kinh tế, trong đó có thông tin về lạm phát cũng như “sức khỏe” tiêu dùng của người dân Mỹ.

Vào đầu ngày thứ Ba (12-8), Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ công bố quyết định lãi suất. Các thành viên thị trường hiện đang dự báo về khả năng giảm lãi suất 25 điểm cơ bản từ 3,85% xuống 3,60%.

Sau đó, nhà đầu tư trên thị trường sẽ chuyển sự quan tâm sang báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Mỹ tháng 7, theo đó lạm phát lõi nhiều khả năng đã tăng 0,3% từ mức 0,2% của tháng 6.

Tại Mỹ, nhà đầu tư đón nhận thông tin về chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ. Đồng thời, khảo sát niềm tin người tiêu dùng do đại học Michigan tiến hành cũng sẽ giúp cho nhà đầu tư biết người tiêu dùng đang kỳ vọng những gì.

Trong một diễn biến có nhiều ảnh hưởng đến thị trường vàng, theo thông tin mới công bố, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã mua vàng bổ sung vào dự trữ trong tháng 7. Tuy nhiên theo các số liệu công bố chính thức, tổng dự trữ ngoại hối của Trung Quốc lại giảm đi khi đồng USD mạnh lên.

Chuyên gia phân tích thị trường khu vực các nước mới nổi tại Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), ông Krishan Gopaul, chỉ ra: “Số liệu của PBOC cho thấy dự trữ vàng của Trung Quốc tăng 2 tấn trong tháng 7, ghi nhận 9 tháng tăng liên tiếp. Tính từ đầu năm 2025 đến nay, tổng dự trữ vàng của Trung Quốc tăng 21 tấn. Tổng lượng vàng Trung Quốc nắm giữ hiện là 2.300 tấn”.

Nếu tính theo giá trị, dự trữ vàng của Trung Quốc tăng 1 tỉ USD trong tháng 7 lên ngưỡng 244 tỉ USD. Tính từ khi Trung Quốc nối lại việc mua vàng bổ sung vào dự trữ tháng 11-2024, đến nay, PBOC đã mua vào 1,16 triệu ounce. Vàng hiện chiếm khoảng 7% tổng dự trữ chính thức của Trung Quốc, ngưỡng này chỉ bằng nửa so với mức 15% trung bình trong dự trữ toàn cầu của các quốc gia.