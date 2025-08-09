Diễn biến giá vàng thế giới sau biến động gây sốc về thuế nhập khẩu vàng ở Mỹ 09/08/2025 09:14

(PLO)- Ban đầu, thị trường vàng thế giới lo ngại về khả năng tất cả các loại vàng nhập từ Thụy Sỹ vào Mỹ sẽ phải chịu thuế rất cao, tuy nhiên động thái của Mỹ trong việc loại trừ loại vàng được giao dịch phổ biến nhất đã làm xoa dịu nỗi lo này.

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay trên thị trường New York, giá vàng thế giới giao hợp đồng tương lai không thay đổi nhiều và duy trì ở ngưỡng 3.454,1USD/ounce. Trước đó trong phiên, giá vàng thế giới đã có lúc chạm ngưỡng 3.534,1USD/ounce. Giá vàng tăng khoảng 1% trong tuần.

Giá vàng thế giới đã tạm thời vượt qua nỗi lo về thuế nhập khẩu vàng. Ảnh: Kitco News

Thị trường vàng thế giới trải qua diễn biến bất ngờ

Phiên giao dịch ngày thứ Năm và ngày thứ Sáu trên thị trường vàng thế giới, tâm lý nhà đầu tư chịu tác động bởi kế hoạch của Nhà Trắng liên quan đến việc đánh thuế vàng thỏi.

Theo thông báo ngày 31-7 từ Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ (CPB), vàng thỏi loại 1 kg và loại 100 ounce cần được phân loại theo mã hải quan chịu mức thuế nhất định. Động thái này có thể ảnh hưởng tới Thụy Sĩ – trung tâm tinh luyện vàng lớn nhất thế giới.

Trái ngược với dự đoán của các nhà quan sát trong ngành kim hoàn, vàng thỏi từ Thuỵ Sĩ có thể chịu mức thuế quan đối ứng 39%.

Vàng thỏi 1 kg là hình thức giao dịch phổ biến nhất trên sàn Comex, thị trường vàng tương lai lớn nhất thế giới và chiếm phần lớn kim ngạch xuất khẩu vàng thỏi của Thuỵ Sĩ sang Mỹ.

Mối quan hệ giữa Washington và Bern đã xấu đi sau khi Mỹ công bố mức thuế quan đối ứng 39% lên hàng nhập khẩu từ Thuỵ Sĩ. Hiện tại, vàng là một trong những mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Thuỵ Sĩ sang Mỹ.

Tuy nhiên, khi công bố thuế quan đối ứng, chính quyền ông Trump đã đưa ra miễn trừ cho nhiều mặt hàng, bao gồm một phân loại vàng thỏi mà giới quan sát hiểu là sẽ bao gồm các thỏi vàng lớn, động thái này của phía chính quyền Trump lập tức làm hạ nhiệt những lo lắng trên thị trường vàng.

Chênh lệch giữa giá vàng giao hợp đồng tương lai và giá vàng giao ngay hiện đang ở ngưỡng khá rộng, hiện tại đang ở mức 57USD/ounce, giảm đáng kể so với ngưỡng khoảng 100USD/ounce của phiên liền trước.

Giá vàng miếng SJC tăng 900 nghìn đồng/lượng trong tuần

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 123,20 – 124,40 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 900 nghìn đồng/lượng trong tuần qua.

Tính theo mức giá đóng cửa gần nhất của vàng thế giới, quy đổi ra vàng trong nước theo tỉ giá bán USD của ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 111 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 117,30 – 119,80 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng miếng Kim Bảo 999.9 giao dịch ở mức 117,50 – 120,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 117,80 – 120,80 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tỉ giá đồng USD tại Vietcombank giao dịch ở mức 26.010 – 26.400 đồng/USD (mua vào – bán ra).