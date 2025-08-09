Diễn biến giá vàng thế giới sau biến động gây sốc về thuế nhập khẩu vàng ở Mỹ

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay trên thị trường New York, giá vàng thế giới giao hợp đồng tương lai không thay đổi nhiều và duy trì ở ngưỡng 3.454,1USD/ounce. Trước đó trong phiên, giá vàng thế giới đã có lúc chạm ngưỡng 3.534,1USD/ounce. Giá vàng tăng khoảng 1% trong tuần.
Thị trường vàng thế giới trải qua diễn biến bất ngờ
Phiên giao dịch ngày thứ Năm và ngày thứ Sáu trên thị trường vàng thế giới, tâm lý nhà đầu tư chịu tác động bởi kế hoạch của Nhà Trắng liên quan đến việc đánh thuế vàng thỏi.
Theo thông báo ngày 31-7 từ Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ (CPB), vàng thỏi loại 1 kg và loại 100 ounce cần được phân loại theo mã hải quan chịu mức thuế nhất định. Động thái này có thể ảnh hưởng tới Thụy Sĩ – trung tâm tinh luyện vàng lớn nhất thế giới.
Trái ngược với dự đoán của các nhà quan sát trong ngành kim hoàn, vàng thỏi từ Thuỵ Sĩ có thể chịu mức thuế quan đối ứng 39%.
Vàng thỏi 1 kg là hình thức giao dịch phổ biến nhất trên sàn Comex, thị trường vàng tương lai lớn nhất thế giới và chiếm phần lớn kim ngạch xuất khẩu vàng thỏi của Thuỵ Sĩ sang Mỹ.
Mối quan hệ giữa Washington và Bern đã xấu đi sau khi Mỹ công bố mức thuế quan đối ứng 39% lên hàng nhập khẩu từ Thuỵ Sĩ. Hiện tại, vàng là một trong những mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Thuỵ Sĩ sang Mỹ.
Tuy nhiên, khi công bố thuế quan đối ứng, chính quyền ông Trump đã đưa ra miễn trừ cho nhiều mặt hàng, bao gồm một phân loại vàng thỏi mà giới quan sát hiểu là sẽ bao gồm các thỏi vàng lớn, động thái này của phía chính quyền Trump lập tức làm hạ nhiệt những lo lắng trên thị trường vàng.
Chênh lệch giữa giá vàng giao hợp đồng tương lai và giá vàng giao ngay hiện đang ở ngưỡng khá rộng, hiện tại đang ở mức 57USD/ounce, giảm đáng kể so với ngưỡng khoảng 100USD/ounce của phiên liền trước.
Giá vàng miếng SJC tăng 900 nghìn đồng/lượng trong tuần
Cập nhật vào đầu giờ sáng nay tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 123,20 – 124,40 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 900 nghìn đồng/lượng trong tuần qua.
Tính theo mức giá đóng cửa gần nhất của vàng thế giới, quy đổi ra vàng trong nước theo tỉ giá bán USD của ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 111 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 117,30 – 119,80 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng miếng Kim Bảo 999.9 giao dịch ở mức 117,50 – 120,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 117,80 – 120,80 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
Tỉ giá đồng USD tại Vietcombank giao dịch ở mức 26.010 – 26.400 đồng/USD (mua vào – bán ra).
Nhận định về hướng điều hành chính sách của NHTW lớn trên toàn cầu
Theo báo cáo triển vọng đầu tư mới nhất của Chứng khoán Rồng Việt, các NHTW lớn hiện giữ quan điểm thận trọng và quyết định chính sách tiếp tục phụ thuộc chặt chẽ vào dữ liệu kinh tế và diễn biến thương mại toàn cầu.
Tại Mỹ, Fed đã giữ lãi suất điều hành ở mức 4,25–4,50% kể từ cuối năm 2024, là lần thứ năm liên tiếp duy trì trạng thái “pause” trong năm 2025. Fed đánh giá lạm phát vẫn trên mục tiêu 2% (PCE lõi tháng 6 ở mức 2,6%), giảm chậm hơn kỳ vọng và nền lao động tiếp tục duy trì độ bền vững cao.
Quyết định về lộ trình cắt giảm lãi suất sẽ hoàn toàn dựa trên dữ liệu từng tháng, đặc biệt là lạm phát và thị trường lao động.
Sau một năm liên tục nới lỏng với tổng cộng 8 lần giảm, ECB đã chính thức kết thúc chu kỳ nới lỏng và giữ lãi suất ở 2,0%. Ngân hàng không đưa ra cam kết về lộ trình lãi suất tiếp theo, theo hướng tương tự Fed và chờ đợi dữ liệu, diễn biến thương mại quốc tế.
Trung Quốc đối mặt với nền kinh tế phục hồi yếu và căng thẳng thương mại Mỹ-Trung chưa được giải quyết, PBoC đã thực hiện các bước thận trọng nhưng quyết đoán như giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) thêm 50 điểm cơ bản, giải phóng khoảng 1.000 tỉ CNY, và hạ LPR 1 năm xuống 3,0% (-10 bp) và LPR 5 năm xuống còn 3,5%.