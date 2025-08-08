Người mua vàng bất ngờ với thông tin mới 08/08/2025 16:36

(PLO)- Giá vàng bất ngờ tăng mạnh đang tạo ra một làn sóng phấn khích trên thị trường.

Giá vàng thế giới hôm nay (8-8), bất ngờ được đẩy vọt lên 3.401 USD/ounce, tương đương 108,6 triệu đồng/lượng. Sau 1 tháng rơi về vùng giá 3.300 USD, giá vàng mới quay lại mốc 3.400 USD.

Theo giới phân tích, sự không chắc chắn về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), cùng với những tuyên bố liên quan đến thương mại từ chính quyền Tổng thống Trump, đã khiến các nhà đầu tư tìm kiếm các tài sản phòng thủ như vàng.

Đặc biệt, Financial Times vừa cho biết, Mỹ đã áp đặt thuế nhập khẩu đối với vàng thỏi từ Thụy Sĩ.

Theo đó, Cơ quan Hải quan Mỹ, cho biết vàng thỏi nhập khẩu từ Thuỵ Sĩ sẽ chịu mức thuế nhập khẩu lên đến 39%. Đây là mức thuế cao nhất từ trước đến nay và đã nhanh chóng gây ra phản ứng mạnh mẽ trên thị trường.

Theo Gold Price, đối với người mua vàng, đợt tăng giá này không chỉ là dấu hiệu của một kênh trú ẩn an toàn mà còn là cơ hội vàng để hiện thực hóa lợi nhuận, biến tài sản tích trữ thành khoản lời ấn tượng.

Hiện người mua vàng và nắm giữ trong vòng 1 tháng qua đang lãi 70 USD/ounce, tương đương 2,2 triệu đồng/lượng. Người mua vàng và nắm giữ trong vòng 6 tháng qua lãi đến 480 USD/ounce, tương đương 15,3 triệu đồng/lượng.